Siddhant Chaturvedi fait la couverture de la liste des 30 moins de 30 ans de Forbes Asia

Siddhant Chaturvedi est reconnu pour ses contributions à l’industrie cinématographique. L’acteur a obtenu une place sur la prestigieuse liste « 30 Under 30 » de Forbes Asia. L’étoile montante, qui vient d’une petite ville, Ballia dans l’Uttar Pradesh, a conquis le cœur du public avec son charme indéniable et ses prouesses d’acteur exceptionnelles. Regardez la vidéo pour en savoir plus.