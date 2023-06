Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda suscitent des rumeurs de rencontres alors qu’ils reviennent de Goa ensemble : « Ce type est… »

L’acteur Siddhant Chatturvedi a été aperçu à l’aéroport de Mumbai avec la petite-fille de l’acteur vétéran Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, alors qu’ils seraient tous les deux revenus de Goa dimanche soir. Selon certaines rumeurs, les deux hommes sortiraient ensemble et cette apparence n’a fait qu’ajouter aux spéculations et aux rumeurs qui les entourent. Navya est la fille de la fille unique d’Amitabh et Jaya Bachchan, Shweta Bachchan Nanda, et de son mari homme d’affaires Nikhil Nanda.

Dimanche soir, le paparazzo Manav Manglani a partagé une vidéo de Siddhant et Navya sortant de l’aéroport et discutant. Les deux portaient des t-shirts blancs décontractés avec Siddhant ajoutant un masque et une casquette. Siddhant a ensuite posé pour les papas à l’extérieur de l’aéroport, mais sans Navya. La légende de la vidéo mentionnait: « Premier clic de Siddhant Chaturvedi et Navya Nanda ensemble à leur arrivée de Goa. »





Selon certaines rumeurs, les deux se fréquenteraient depuis quelques mois maintenant, mais ne l’ont ni confirmé ni nié jusqu’à présent. Lorsque la vidéo a fait surface en ligne, de nombreux fans y ont réagi. L’un d’eux a écrit: « Ce garçon a beaucoup de chance si cette fille sort avec lui. » Un autre s’est demandé si le couple supposé le confirmait maintenant. « Est-ce que Navya et Siddhant deviennent publics maintenant », a lu un commentaire. Un autre a commenté: « Ils sont si mignons ensemble. »

Soddhant Chaturvedi, surtout connu pour ses rôles dans des films comme Gully Boy et Gehraiyaan, s’est d’abord fait remarquer avec deux séries Web – Life Sahi Hai (2016) et Inside Edge (2017) – avant de faire ses débuts au cinéma en 2019. Il sera vu dans deux films cette année – Yudhra et Kho Gaye Hum Kahan.