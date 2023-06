Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda se remettent ensemble; selon la rumeur, un couple profite d’un rendez-vous au cinéma en milieu de semaine [WATCH VIDEO]

Siddhant Chaturvedi s’est confortablement fait une place à Bollywood. L’acteur a fait ses débuts avec Gully Boy et a réussi à briller aux côtés de Ranveer Singh et Alia Bhatt. Il est ensuite apparu dans des films comme Bunty Aur Babli 2, Gehraiyaan et Phone Bhoot. Alors qu’il cherche à évoluer dans sa carrière professionnelle, sa vie personnelle le maintient dans l’actualité. Des chuchotements se font entendre que quelque chose se prépare entre Siddhant Chaturvedi et la petite-fille d’Amitabh Bachchan Navya Naveli Nanda. Ils ont été aperçus ensemble à quelques reprises et cela a conduit à des rumeurs. En fait, Navya a également été vue assise à côté des parents de Siddhant lors d’un défilé de mode.

Une fois de plus, Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda se sont coiffés. Une vidéo d’eux entrant dans un théâtre a fait son chemin sur Internet. On dirait que c’est une soirée cinéma pour Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda un mercredi. Tous deux étaient habillés en tenue décontractée et étaient de couleur coordonnée en blanc.

Regardez la vidéo de Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda ci-dessous :

Quelle est la prochaine étape pour Siddhant Chaturvedi ?

Côté travail, Siddhant Chaturvedi a deux films en cagnotte. Il sera vu dans un film intitulé Yudhra et Kho Gaye Hum Kahan. Il partagera l’espace écran avec Ananya Panday et Adarsh ​​Gourav dans Kho Gaye Hum Kahan. Le tournage du film est terminé mais la date de sortie n’a pas encore été annoncée. Il est réalisé par Arjun Varain Singh. À Yudhra, il sera vu avec Malavika Mohanan. Il n’y a pas encore de mise à jour sur le film.

Que fait Navya Naveli Nanda ?

Parlant de la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, elle est la fille de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda. Bien que son frère Agastya Nanda va bientôt marquer ses débuts à Bollywood avec The Archies, la diva n’a aucun intérêt à jouer. Elle a rejoint l’entreprise de son père et anime également un podcast intitulé What The Hell Navya. Jaya Bachchan et d’autres sont apparus sur ce podcast.