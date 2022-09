Siddhant Chaturvedi a présenté ses diverses compétences en danse lors de Ganpati Visarjan 2022. Vendredi, il s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé une vidéo de Ganpati Visarjan à laquelle il a assisté avec ses proches. Tout au long de la cérémonie du visarjan, on l’a vu danser sur plusieurs chansons.

Il a dansé énergiquement sur de nombreuses chansons, dont Lollypop Laagelu, Saami Saami et d’autres.





Siddhant a récemment été interrogé sur Koffee With Karan 7 à propos de sa célèbre remarque sur le népotisme qui est venue en réponse à la déclaration de “lutte” d’Ananya Panday qui était devenue un sujet de discussion à l’époque. Ananya Panday a été brutalement trollée pour ses remarques. Et maintenant, Siddhant a réagi au fait qu’Ananya ait obtenu la fin amère de la déclaration faite par lui en réponse à sa déclaration.

Karan Johar a demandé à Siddhanth: “Sid, tu connais ta déclaration sur cette table ronde sur le népotisme avec Ananya, ton commentaire est venu d’un endroit très fort dans ton cœur. Elle a eu la fin amère, quel a été ton sentiment juste après ça?”

En réponse, Siddhant a déclaré: “Je veux dire qu’il n’y avait aucune intention de faire du mal à qui que ce soit ou de causer du mal. Je pensais que c’était juste ma vérité et je dirai toujours ma vérité parce que je veux dire oui, vous savez, ça fait un peu difficile. C’est toujours le voyage qui est le plus difficile, mais je l’embrasse, j’aime vraiment d’où je viens. Mais c’est ma vérité et chacun a sa propre vérité et c’était la ligne à propos de la lutte. Ils ont leur propre lutte d’acceptation. Il faut C’est mon observation, c’était ma vérité. Mais cela dit, c’est un discours qui continuera – le népotisme. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à nous en plaindre.

Siddhant et Ananya ont récemment été vus à l’écran dans Gehraiyaan de Shakun Batra. De plus, les deux seront vus dans le prochain film Kho Gaye Hum Kaha, réalisé par Arjun Varain Singh.