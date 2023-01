Siddhant Chaturvedi cloue cette collaboration «honnête» entre célébrités et influenceurs, la vidéo devient virale

De nos jours, les influenceurs des médias sociaux promeuvent tout. Ils arrivent en tête de liste lorsqu’il s’agit de commercialiser un produit ou même un film. Une autre vidéo qui devient virale a été mise en ligne par l’influenceur Yuvraj Dua. La vidéo a été prise lorsque Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et la vedette d’Ishan Khatter, Phone Bhoot, étaient promues. Le concept de la vidéo est “l’honnêteté”. On peut voir que Siddhant et Yuvraj sont extrêmement “honnêtes” l’un envers l’autre alors qu’ils font la promotion du film.

“L’honnêteté n’est pas toujours la meilleure politique.” Lisez la légende de la vidéo. Elle présente les deux personnalités qui se moquent l’une de l’autre en étant complètement honnêtes. La vidéo amusante a recueilli près de 55 000 vues.

“Moi konsa intéressé, je me sentais personnel”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Mere dil pe laga yeh.”

La comédie d’horreur Phone Bhoot a demandé aux gens de pousser la logique dans un coin et de faire un tour qui est surtout amusant, légèrement effrayant.

Major (Siddhant Chaturvedi) et Gullu (Ishaan), deux accros au cinéma d’horreur sans emploi et bons à rien, sous une immense pression paternelle pour trouver du travail, ont eu l’idée de lancer un service unique de capture de fantômes lorsqu’ils rencontrent un esprit féminin, Ragini (Katrina Kaif) qui fait de leur entreprise un succès mais leur demande en retour une faveur dangereuse qu’ils sont contraints d’honorer. D’autre part, il y a Atmaram (Jackie Shroff) qui, avec ses Rahu et Ketu, prévoit de sauver le plan de Ragini.

Le film a été considéré comme amusant à regarder par beaucoup.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici