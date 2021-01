Siddhant Chaturvedi active à nouveau le mode poète

L’acteur Siddhant Chaturvedi est de retour avec un nouveau poème, et ses fans sur les réseaux sociaux trouvent la nouvelle composition relatable et libératrice. Siddhant partage souvent des poèmes sous la rubrique «MyNotes» sur ses plateformes de médias sociaux.

Cette fois, dans un post Instagram, l’acteur a partagé une photo de lui dans les montagnes et l’a légendée avec son dernier flux poétique.

«Après que le monde vous ait fait vous sentir spécial pour toutes les mauvaises raisons, après vos cycles de vie autour d’une seule saison, après ces promenades sur la plage ne font rien de bien, et vous devez retourner là où vous devriez.

« Une fois qu’une chanson est répétée et que les paroles ont du sens, mais seulement pendant un certain temps … et ensuite nous devons mélanger et changer le rythme. »

« Après, ce n’est plus flatteur d’être appelé » beau « … après que vos yeux commencent à chercher

quelque chose de plus significatif, une fois la religion couronnée et les dieux remis en question. Votre réponse est l’amour mais il n’est pas mentionné.

« Coincé dans les limbes, cette boucle ne se termine jamais … et vous devez savoir que même l’espace et le temps plient. Personne ne connaît la science, mais nous connaissons l’amour!? Même si ce n’est pas la tendance.

« Après que toute la joie cesse d’être libre, le seul sourire désintéressé se trouve ici, avec Toi et Moi …

Alors souris. Mes notes. »

Impressionné par les talents d’écriture de Siddhant, l’acteur Tanuj Virwani a commenté: « Magnifiquement articulé mon garçon. »

De nombreux fans ont également exprimé leur amour pour le poème.

Sur le front du film, Siddhant sera ensuite vu dans le film sans titre de Shakun Batra avec Deepika Padukone et Ananya Panday. Il a également, Bhoot Police et Bunty aur Babli 2 dans son minou.