Siddhant Chaturvedi a été aperçu en train de sortir pour un rendez-vous avec sa petite amie rumeur Navya Naveli Nanda, regardez une vidéo virale

Siddhant Chaturvedi, qui a fait des débuts fracassants au cinéma en jouant MC Sher dans le drame musical Gully Boy de Zoya Akhtar en 2019, et Navya Naveli Nanda, petite-fille d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan et fille de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, se fréquenteraient. .

Le mercredi soir 14 juin, les deux ont été aperçus à l’extérieur d’un théâtre alors qu’ils se rendaient à leur rendez-vous au cinéma à Mumbai. La vidéo, qui a été partagée par la page Instant Bollywood sur Instagram, est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’acteur de Gehraiyaan portait un masque noir dans le clip.

Certains internautes ont dénoncé les paparazzis pour « atteinte à la vie privée », l’un d’eux a écrit : « Arrêtez vraiment, les gars !!! Les événements cinématographiques, les premières et les remises de prix sont bien, mais c’est une véritable atteinte à la vie privée. Je veux dire « Mon, ce n’est pas un couple qui cherche à attirer l’attention. Elle s’en sort tellement bien avec ses projets ! Soulignez ça, pas ça. »





Navya Nanda est une entrepreneure qui dirige Project Naveli, une organisation à but non lucratif qui promeut l’égalité des sexes. L’année dernière, elle a publié un podcast What The Hell Navya dans lequel elle a eu des conversations non filtrées sur l’indépendance financière, la carrière, l’amour, la parentalité, l’amitié, etc., avec sa mère Shweta Bachchan Nanda et sa grand-mère Jaya Bachchan.

D’autre part, Siddhant Chaturvedi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur Phone Bhoot avec Katrina Kaif et Ishaan Khatter. Il a deux sorties prévues pour cette année, dont Kho Gaye Hum Kahan avec Adarsh ​​Gourav et Ananya Panday, et le thriller d’action Yudhra dans lequel il est associé à Malavika Mohanan. Les deux projets sont financés par Excel Entertainment.

