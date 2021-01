Si vous vous souvenez de Sid de Âge de glace, vous savez ce que sont les paresseux. Imaginez maintenant monter à bord d’un bus avec un suspendu au plafond.

Les navetteurs dans un bus de la ville brésilienne étaient amusés et déconcertés à la vue de leur co-passager – un paresseux.

L’animal célèbre au ralenti ne doit jamais avoir connu de telles vitesses de sa vie auparavant. Le passager à fourrure, cependant, n’était pas là pour une visite de la ville et a été perdu avant d’être secouru par le conducteur. Ronaldo Santana a repéré l’animal lundi dernier dans la zone à fort trafic d’une autoroute de la ville de Recife, au nord-est du Brésil.

«J’ai arrêté le bus à l’arrêt et j’ai vu quelque chose bouger, nous avons alors réalisé que c’était un paresseux marchant vers les voitures», a-t-il dit. les médias locaux. Lui, avec son chef d’orchestre Marcio Albuquerque, ne voulait pas laisser l’animal seul. L’habitant des arbres trop lent aurait été heurté par l’une des voitures en excès de vitesse dans la ville s’il n’avait pas été secouru. Ils ont ouvert les portes du bus et ont laissé entrer l’animal, qui était plus qu’heureux de se conformer.

Um motorista de ônibus viu um bicho-preguiça tentando atravessar uma rua movimentada na cidade de Recife. Ele parou o veículo eo cobrador colocou o animal em segurança dentro do ônibus. Depois, encaminharam o animal para o órgão responsável para ser solto novamente. pic.twitter.com/6Pw99XGV8H – Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) 12 janvier 2021

Ils l’ont ensuite emmené au poste de police le plus proche pour aider l’animal à atteindre sa destination. Selon Santana, c’était la première fois dans sa carrière de conducteur de bus de 17 ans qu’il voyait un paresseux sur la route au milieu de la ville. Il a dit que c’était de bonnes chances qu’il soit de service ce jour-là, à cet endroit, car il avait la chance de «sauver la petite créature».

L’animal indigène sud-américain a dû s’éloigner de la jungle. Le chef d’orchestre, Albuquerque, a déclaré qu’il était reconnaissant à Dieu de l’avoir choisi pour sauver l’animal. En même temps, cela lui fait mal au cœur de voir mourir autant d’animaux parce que «la déforestation dans la région est terrible». Il a exhorté les gens à mieux prendre soin de la nature.

Il a déclaré aux médias locaux qu’il n’avait absolument aucune peur lorsqu’il est allé chercher l’animal. Les paresseux ont des griffes dangereusement longues qui peuvent être un spectacle effrayant pour beaucoup.

«J’adore les animaux, je transporte toujours de la nourriture, de l’eau et des remèdes contre les blessures aux animaux des rues», a-t-il déclaré. Albuquerque a expliqué qu’il voulait initialement déposer le paresseux dans les bois les plus proches afin qu’il puisse trouver le chemin du retour. Mais il avait peur que quelqu’un s’en empare ou qu’il ne soit blessé, alors ils ont décidé de se tourner vers la police.

Il a dit que dès que l’animal était à l’intérieur, les passagers sont devenus curieux et ont commencé à cliquer sur des images. Il a ajouté qu’il est courant de voir des caïmans et des agoutis, mais que les paresseux ne sont pas si courants dans la ville.