SickKids recommande aux parents et aux soignants d’obtenir une ordonnance pour les médicaments contre la douleur et la fièvre des enfants

L’hôpital SickKids a déclaré mardi qu’une lettre récente envoyée aux parents et aux soignants concernant les complications possibles de la fièvre et des analgésiques en vente libre chez certains enfants ne visait pas à impliquer que des ordonnances seraient nécessaires partout pour l’acétaminophène liquide et l’ibuprofène.

L’hôpital de Toronto dit la lettre de lundi n’était pas destiné pour le grand public et “rappelait” à la place aux parents et aux soignants de ses patients d’obtenir une ordonnance pour ces médicaments – les ingrédients clés de Tylenol et d’Advil, respectivement – auprès de leur médecin SickKids “pour aider à garantir l’accès”.

Bien que normalement disponibles en vente libre, en raison de ce que l’hôpital a appelé une pénurie à l’échelle nationale, certaines pharmacies pourraient n’avoir que ces médicaments en “grandes quantités qui doivent être délivrées par un pharmacien” pour un usage à domicile. Avoir une ordonnance facilite ce processus.

SickKids a assuré aux parents que si un enfant passe la nuit à l’hôpital, il recevra les médicaments dont il a besoin contre la douleur ou la fièvre.

L’Association des pharmaciens de l’Ontario (OPA) affirme qu’en général, obtenir une ordonnance pour ces médicaments est une bonne idée, mais pas obligatoire.

La vice-présidente de l’OPA, Jen Belcher, affirme qu’une ordonnance aide le pharmacien à s’assurer que la bonne dose est administrée à chaque enfant, en fonction de son âge et de son poids.

REGARDER | Les ordonnances font la différence : Les parents devraient parler aux médecins de famille des analgésiques liquides pour les enfants en période de pénurie, selon les pharmaciens de l’Ontario La vice-présidente de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, Jen Belcher, affirme que les ordonnances ne sont pas obligatoires, mais qu’elles facilitent la distribution du dosage correct.

“En fin de compte, cela vaut probablement la peine d’avoir une conversation avec votre fournisseur de soins primaires, ainsi qu’avec votre pharmacien, pour voir quelle est leur situation pharmaceutique individuelle”, a déclaré Belcher.

“Avoir une ordonnance donne des instructions plus claires … à la pharmacie sur la quantité à donner et ce qui est approprié pour ce patient.”

Partout au Canada, les pharmacies font face à une pénurie de produits d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants, ainsi que de certains médicaments contre le rhume et la grippe, dans l’incertitude quant au moment où ils pourraient être de nouveau en stock.

CBC News a contacté l’Association des pharmaciens du Canada pour plus d’informations, ainsi que le fabricant d’Advil GSK Canada et le fabricant de Tylenol Johnson & Johnson.

Alternatives pour les enfants

SickKids dit que les parents pourraient envisager d’acheter d’autres formes d’acétaminophène ou d’ibuprofène pour leur enfant. Ces options incluent :

Tablette mastiquables.

Suppositoires d’acétaminophène (il n’y a pas d’équivalent de l’ibuprofène).

Couper ou écraser des comprimés ordinaires.

L’hôpital recommande aux parents de discuter de la posologie appropriée avec un pharmacien ou un fournisseur de soins de santé s’ils utilisent l’une de ces méthodes.

Kyro Maseh, propriétaire de Pharmasave Lawlor à Toronto, affirme que sa pharmacie connaît une pénurie de Tylenol liquide depuis plusieurs mois.

Maseh dit que même si sa pharmacie a encore de l’Advil liquide, le manque de Tylenol a rendu la tâche plus difficile pour les clients.

“C’est vraiment très frustrant pour beaucoup de parents. De notre côté, nous essayons de l’atténuer autant que possible”, a-t-il déclaré à CBC Radio. Métro matin mardi.

“C’est déjà assez difficile d’obtenir un médicament pour un enfant – je le sais de première main. Pour vous, ne même pas trouver ce médicament, cela devient encore plus difficile.”