SickKids limitera les chirurgies pour tenter de préserver la capacité de soins intensifs

L’Hospital for Sick Children a déclaré qu’il suspendrait certaines interventions chirurgicales dans le but de «préserver la capacité de soins intensifs» dans un contexte d’augmentation significative du nombre de patients.

Dans un communiqué publié vendredi en fin d’après-midi, l’hôpital a déclaré que le recensement de son unité de soins intensifs était supérieur d’au moins 127% à sa capacité depuis plusieurs jours maintenant, ce qui a incité le déménagement.

L’hôpital a déclaré qu’à partir du 14 novembre, il donnerait la priorité aux “chirurgies urgentes, urgentes et les plus urgentes” tout en annulant d’autres procédures programmées.

On ne sait pas combien de procédures pourraient être touchées par le changement. L’arriéré chirurgical à SickKids avait déjà presque doublé pendant la pandémie de COVID-19, passant de 3 800 en mars 2020 à environ 5 600 en juin dernier.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère. La réduction de l’activité chirurgicale nous permettra de soutenir les secteurs de l’hôpital qui ont besoin d’aide pour gérer l’augmentation du volume et de l’acuité des patients, y compris les unités de soins intensifs, la médecine pédiatrique et le service des urgences », a déclaré le président et chef de la direction de SickKids, le Dr Ronald Cohn, dans le communiqué. “Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui, au SickKids, vont au-delà des attentes, font de leur mieux, pour les patients et les familles, et les uns pour les autres, pendant cette période difficile.”

Les hôpitaux pour enfants de l’Ontario ont signalé une augmentation importante du nombre de patients en raison de virus respiratoires jusqu’à présent cet automne.

La semaine dernière, le commandant du Centre de commandement COVID-19 des soins intensifs de l’Ontario a exhorté les administrateurs de l’hôpital à admettre les patients adolescents en soins intensifs dans les unités de soins intensifs pour adultes dans le but de libérer de la capacité.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) d’Ottawa a également ouvert cette semaine une unité secondaire de soins intensifs utilisant des lits temporairement réaffectés de son unité chirurgicale de jour.

Dans sa déclaration, SickKids a déclaré qu’il avait déjà augmenté le nombre de patients avec une “acuité plus élevée” traités en dehors de l’USI, mais qu’il était toujours confronté à des problèmes de capacité.

Il a déclaré qu’il était également de plus en plus incapable d’accepter de nouveaux patients de partenaires communautaires qui ont également « atteint leur capacité maximale ».

«Nous nous retrouvons maintenant à soutenir virtuellement nos collègues pour soigner les patients pédiatriques qui autrement recevraient des soins à SickKids», note le communiqué.

La nouvelle que SickKids limitera les interventions chirurgicales dans le but de préserver sa capacité survient quelques heures seulement après que Trillium Health Partners a confirmé que les patients pédiatriques n’étaient plus admis à l’hôpital de Mississauga.

Au lieu de cela, un porte-parole a déclaré que les patients étaient redirigés vers l’hôpital Credit Valley dans le but de maximiser les ressources limitées.

« En travaillant ensemble sur un site, nos équipes cliniques ont pu garder le même nombre de lits ouverts pour soutenir les enfants et les familles dans le besoin », a déclaré Keeley Rogers dans un communiqué fourni au CP24. « Nous voulons vous assurer que cela n’a pas diminué l’accès à des soins de haute qualité dans notre communauté et notre région. Notre service d’urgence à l’hôpital de Mississauga reste ouvert aux patients pédiatriques, et si une admission est nécessaire, des dispositions seront prises pour un transfert à CVH pour les soins.





Les dernières données du recensement quotidien de Critical Care Services Ontario montrent qu’il y a 122 patients pédiatriques en soins intensifs, contre 111 la veille.

L’Ontario compte au total 112 lits de soins intensifs pour enfants.

Dans une déclaration publiée plus tôt vendredi, la porte-parole du NPD en matière de santé, France Gélinas, a appelé le gouvernement Ford à prendre des mesures pour faire face à une «crise hospitalière» qui «empire de jour en jour».

« Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour répondre aux signaux de détresse provenant des hôpitaux, et en particulier des hôpitaux pour enfants. Nous devrions nous attaquer à la crise du personnel, notamment en déchirant le projet de loi 124, promouvoir la vaccination contre le COVID et la grippe et commencer à respecter nos professionnels de la santé », a-t-elle déclaré.