Un inspecteur de la santé du comté de Los Angeles a été filmé en train de faire une «danse joyeuse» énergique après avoir prétendument fermé une brasserie sous de faux prétextes juste avant le Super Bowl.

L’inspecteur de la santé est arrivé pour fermer l’établissement à 11 heures le dimanche du Super Bowl, selon Bart Avery, le propriétaire de la brasserie Bravery à Lancaster, en Californie, empêchant la brasserie artisanale locale de gagner de l’argent l’un des jours les plus rentables de l’année – parce qu’il n’avait pas de food truck.

L’inspecteur aurait dit à Avery que, selon les restrictions de Covid-19, son entreprise ne pouvait pas rester ouverte sans un camion de restauration et a ordonné à l’établissement de fermer – bien que le propriétaire ait par la suite trouvé sa déclaration incorrecte. Comme la brasserie ne versait que de la bière pression, elle n’avait pas besoin d’un camion de restauration pour fonctionner.

Un inspecteur de la santé du comté de LA danse quelques instants après la commande @BraveryBrewing fermer. Elle a fini par se tromper. Ruiné les affaires du Super Bowl de BB. Si votre restaurant a été victime d’intimidation / intimidation de LA County Health, DM moi. @ KFIAM640 @johnandkenshow @GaryandShannon @CalRestaurants pic.twitter.com/QQXJ2POG70 – stevengregory (@stevengregory) 15 février 2021

Avery a déclaré lundi à Fox News que son entreprise était « Décimé financièrement et émotionnellement » pendant la pandémie et par la fermeture forcée – mais cela a empiré les choses quand il a examiné les images d’une caméra à l’intérieur des locaux et a été choqué de découvrir que l’inspecteur avait exécuté un joyeux jig dans la brasserie juste après avoir donné l’ordre de la fermer.

Des images de vidéosurveillance ont montré la femme tapant du pied et applaudissant avant de se lancer dans une danse au même endroit que les clients auraient récupéré leurs bières à emporter si l’entreprise n’avait pas été fermée. Le supérieur de l’inspecteur a appelé pour s’excuser de l’erreur le lendemain, a rapporté Fox.

Bien qu’il ne sache pas exactement pourquoi l’inspecteur de la santé a décidé de danser, « la perception est vraiment nul, » il a dit à la chaîne.

Utilisateurs des réseaux sociaux appelé le agrafe « honteux » et « écœurant, » avec une certaine appel pour le licenciement de l’inspecteur sanitaire.

C’est écœurant. Une portée irréelle. Nous devons aller à @braveybrewering acheter / boire / manger – Greg Vujnov (@GVujnov) 15 février 2021

Un peu de puissance est dangereux. Les gens adorent dire «NON»! – Reggie Dunlop (@ ReggieD31124161) 15 février 2021

«Ces bureaucrates du gouvernement fêteront votre faillite. Ils se moqueront de nous alors que nous nous efforçons de nourrir nos enfants. Ils reçoivent un chèque de paie malgré tout. Leur soif de contrôle [knows] sans liens, »a écrit Combattant UFC Tim Kennedy. Logan Hall de l’appelant quotidien revendiqué cette «Le contrôle arbitraire que les mesures COVID accordaient aux fonctionnaires et aux bureaucrates de la« santé »au hasard leur a donné une carte de« ruine des vies pour le sport ».

Le sénateur de l’État de Californie Scott Wilk également protesté l’incident, tweeting, «Bravery Brewery fait beaucoup pour nos vétérans locaux. La famille Avery est des bénévoles engagés dans l’AV et a subi des difficultés financières [because] du leadership instable de Newsom.

