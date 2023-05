Sibel Health reçoit la FDA 510(k) pour son outil de surveillance des signes vitaux pédiatriques

Sibel Santéune entreprise dérivée de la Northwestern University, a annoncé avoir reçu une nouvelle autorisation FDA 510(k) pour sa plateforme ANNE One, afin d’inclure la surveillance continue des signes vitaux du nouveau-né et du nourrisson des bébés à tout âge gestationnel jusqu’aux nourrissons de 2 ans.

La plate-forme ANNE One permet la surveillance des signes vitaux via un appareil portable de qualité clinique qui se compose de deux parties : Anne limb, qui mesure la température de la peau et du corps, et Anne Chest, qui surveille les fréquences cardiaque et respiratoire, le nombre de pas, le nombre de chutes et la température de la peau. .

Sibel propose également un logiciel mobile intégré et une plate-forme cloud qui donne aux soignants un aperçu des données cliniques d’un patient en temps réel.

La plate-forme auparavant a reçu l’autorisation de la FDA pour la surveillance des signes vitaux chez les adultes dans les établissements de santé pour la prise de décision clinique.

La société basée à Chicago a également annoncé une collaboration étendue avec l’Hôpital de Montréal pour enfants et l’Université McGill au Canada.

« Nous testons déjà le système Sibel ici avec la vision de créer conjointement la première unité néonatale sans fil au monde. Il est particulièrement excitant de pouvoir désormais offrir une solution de surveillance sans fil continue pour les enfants malades nés à n’importe quel âge gestationnel, y compris l’extrême prématurité, en particulier pendant une époque où nos hôpitaux pédiatriques subissent tant de pression », a déclaré le Dr Guilherme Sant’Anna, néonatologiste et chercheur principal du Projet d’hôpital intelligent à L’Hôpital de Montréal pour enfants, dans un communiqué. Toi

LA GRANDE TENDANCE

En août, Sibel a récolté 33 millions de dollars en financement de série B, portant sa levée totale à plus de 50 millions de dollars.

Une autre société proposant une surveillance pédiatrique sans fil est basée au Royaume-Uni Isansys Lifecare. Son moteur d’état du patient comprend un ECG sans fil porté sur le corps et des capteurs respiratoires qui collectent en continu des données sur les signes vitaux.