Sian Berry quitte la course à la direction du Parti vert dans la rangée des droits des trans

Sian Berry a quitté la course pour être le nouveau chef du Parti vert d’affilée sur les droits des trans et les nominations à des postes clés du parti.

L’actuelle co-dirigeante a annoncé qu’elle ne se battrait pas pour diriger le parti à l’automne – suite à la démission de Jonathan Bartley – mettant à nu un conflit interne.

Mme Berry a averti qu’elle ne pouvait « plus prétendre » que le Parti vert soutenait pleinement les droits des trans, suite au « choix par le parti des représentants de première instance ».

« Lors des prochaines élections pour les nouveaux membres de l’exécutif et de la direction du parti, nous devons tous nous poser des questions importantes sur les valeurs que notre parti défend en ce moment charnière », a-t-elle déclaré aux membres dans une lettre.

« Continuerons-nous à adopter les principes d’écoute et de solidarité lorsque des groupes minoritaires seront attaqués ? »

Mme Berry n’a pas été explicite sur la nomination à laquelle elle s’est opposée, mais le choix de Shahrar Ali pour la police et la sécurité domestique a fait l’objet de critiques.

Il a été confronté à des allégations de transphobie de la part de certains membres du parti, accusés d’avoir adopté une définition des femmes qui exclut les trans.

M. Ali a fermement rejeté la critique, déclarant récemment : « Je me bats pour les droits humains des personnes marginalisées et sans voix dans notre société depuis des décennies, et je continuerai de le faire, pour les communautés LGBTIQA+, handicapées et ethniques minoritaires et pour les droits des femmes et des enfants aussi.

Au milieu de la dispute, le Parti vert a déclaré que tous les porte-parole nouvellement sélectionnés – y compris M. Ali – avaient signé un code de conduite les engageant à « l’équité, la tolérance, l’égalité, la diversité et l’inclusion ».

Mme Berry, membre de l’Assemblée de Londres, a déclaré: «J’ai envisagé mon poste de co-leader depuis que la décision a été prise d’annoncer nos nouveaux porte-parole de première instance.

« Et, bien que je reste chef par intérim pendant l’élection partielle à la direction, je vous écris aujourd’hui pour dire que j’ai décidé de ne pas me présenter comme candidat à cette élection partielle. »