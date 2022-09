Siakam ravi d’avoir Rico Hines dans l’équipe d’entraîneurs de la NBA des Raptors cette saison – Kelowna Capital News

Rico Hines ne se souvient pas de la dernière fois qu’il a pris des vacances. Mais il ne voulait pas qu’il en soit autrement.

Le nouvel entraîneur adjoint des Raptors de Toronto, qui est bien connu dans les cercles de basket-ball pour avoir organisé des mêlées hors saison à Los Angeles, dit qu’il vit et respire son travail.

“Quand j’ai dit 24/7, 365, je veux dire cela”, a déclaré Hines depuis Victoria. « Ça ne s’arrête jamais… C’est toujours tout l’été. C’est juste qui je suis et j’y crois et j’en suis très reconnaissant et reconnaissant.

Alors que Hines a travaillé pour les Sacramento Kings au cours des trois dernières années, l’entraîneur de développement avait un lien étroit avec les Raptors lors de ses courses estivales, en particulier avec Pascal Siakam, qui travaille avec Hines depuis son année de pré-repêchage en 2016, et dit que Hines est « comme une famille ».

En plus d’assister aux courses de ramassage de Hines, Siakam s’entraîne avec Hines pendant l’été. Peu de temps après la saison d’évasion de Siakam en 2018-2019, au cours de laquelle il a aidé à mener Toronto à son tout premier titre et a été nommé le joueur le plus amélioré de la NBA, la chaîne YouTube de Hines a partagé une mixtape du travail que Siakam avait réalisé au cours de la saison 2018. -saison.

Trois jours après le début du camp d’entraînement, les joueurs louent l’énergie positive de Hines.

“De toute évidence, c’est quelqu’un dont je suis très proche et qui a cette voix et c’est toujours quelqu’un qui peut vous faire avancer quoi qu’il arrive, juste avec sa voix, sa présence”, a déclaré Siakam. «Et évidemment, il connaît le jeu. Il a côtoyé de grands joueurs au fil des ans et je pense qu’avec un jeune groupe aussi, il apporte juste ce swag, cette énergie dont nous avons tous besoin.

“Donc, les avoir tous les jours, oui, c’est une bénédiction pour être honnête, comme si c’était l’été tous les jours. Alors c’est bon.”

Hines, de Greenville, Caroline du Nord, a joué à UCLA aux côtés de son collègue assistant des Raptors, Earl Watson. Son premier grand passage d’entraîneur a eu lieu en 2006 avec les Golden State Warriors.

« Il est aussi bon qu’il y en a dans le domaine du développement des joueurs, n’est-ce pas ? C’est une grande déclaration », a déclaré l’entraîneur des Raptors Nick Nurse. «Les gars lui font confiance. Il peut commander un gymnase entier, pas avec un seul joueur, mais avec 60, parfois. Et il a une passion profonde et profonde pour le jeu. Il est au gymnase toute la journée. Il aime entraîner et il aime rendre les gens meilleurs.

Il est devenu une sorte de gourou du basket-ball, avec ses courses hors saison attirant les plus grands noms de la ligue à UCLA pour jouer. Sa page YouTube compte plus de 70 000 abonnés.

“C’est un grand atout d’avoir, une excellente relation”, a déclaré le garde des Raptors Fred VanVleet. «Il faisait déjà partie de la famille élargie – lui et Pascal ont une excellente relation. Mais maintenant, pour qu’il porte réellement un maillot de raptor, je pense que c’est juste la prochaine étape vers l’ajout de vrais talents à notre programme de développement et qui était déjà, vous le savez, considéré comme l’un des meilleurs de la ligue.

Les nuits où il n’a pas été à son meilleur, Siakam attribue à Hines le mérite de lui avoir rappelé de voir la situation dans son ensemble et d’avoir confiance dans le travail acharné qu’il a fourni.

“Il est comme ‘tu mérites de rater des tirs parce que tu mets le travail… Tu mets plus de travail que n’importe qui donc tu mérites parfois de ne pas avoir un bon match'”, a déclaré Siakam après l’entraînement à l’Université de Victoria. “C’est OK parce que vous y mettez le travail, et c’est l’état d’esprit que j’ai.”

Qu’est-ce qui rend un joueur coachable ? Hines a déclaré qu’il apprécie de travailler avec quiconque souhaite s’améliorer.

“Il y a juste une pureté d’un joueur qui veut être grand, qui veut être la meilleure personne et le meilleur joueur qu’il puisse être”, a-t-il déclaré. “J’ai dit (à un joueur des Raptors) aujourd’hui, ‘tu as prié toute ta vie pour arriver en NBA, maintenant tu es là, alors pourquoi (tu) devrais-tu être contrarié ou en colère contre quoi que ce soit, (tu) devrais juste travailler aussi dur comme (vous) le pouvez et laissez les jetons tomber là où ils peuvent.

“Donc, je pense que ce sont juste les conversations que vous avez avec les gars et ils ressentiront votre pureté et votre passion pour eux.”

Qu’est-ce qui peut faire expulser un joueur des courses estivales de Hines? Refusant de courir pendant deux minutes à la fin, a-t-il déclaré. Et la seule façon de sortir de la course est d’être soit un vétéran de 15 ans de la NBA, soit un cinq ou six fois all-star.

“En dehors de cela, vous devez courir à la fin. Je me fiche de qui vous êtes, vous devez courir les deux minutes », a déclaré Hines. “C’était une règle qui venait de Magic Johnson bien avant moi. Vous devez vous pousser et courir les deux minutes. Et ils le font tous, en plein tribunal.

«Ils adorent ça mec et les plus jeunes aident les gars plus âgés parce qu’ils essaient de les pousser et vice versa. Tu sais ce que je veux dire? Donc, si c’est un vétérinaire là-dedans qui joue depuis un moment et qu’il est entouré d’un jeune étudiant, je leur dirai de se mettre par deux et de courir côte à côte, puis d’avoir des conversations. C’est comme ça que cette chose continue de construire l’homme, les conversations. C’est une super ambiance et c’est une grande tradition et c’est un endroit merveilleux où être.

Conseils : Khem Birch a révélé jeudi que la blessure au genou qui l’a tourmenté pendant une grande partie de la saison dernière s’est avérée être un ménisque déchiré. Il a été découvert lors d’une opération chirurgicale hors saison.

“Cinquième, sixième match de la saison, je me souviens que mon genou est allé dans un ballon et j’ai eu une ecchymose osseuse. Je ne savais pas ce que c’était », a déclaré Birch. “Je pensais juste que c’était une ecchymose osseuse et je pensais que ça allait disparaître. Ensuite, je me suis cassé le nez et tout le gonflement a diminué (et) j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas sur le côté latéral de mon genou, et j’allais y remédier pendant la saison morte.

Birch a déclaré qu’il avait subi cinq ou six IRM et que la blessure n’avait été détectée sur aucun d’entre eux.

“J’ai décidé de simplement jouer dessus et de le réparer pendant la saison morte.”

Lori Ewing, La Presse canadienne

