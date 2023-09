Sia révèle qu’elle était « gravement déprimée » et « au lit pendant trois ans » après son divorce : « Une période sombre »

Sia a parlé d’une profonde dépression qui a duré trois ans après son divorce avec son ex-mari Erik Anders Lang.

La chanteuse de 47 ans s’est souvenue d’avoir traversé l’un de ses moments les plus sombres lors d’une apparition mercredi sur Zane Lowe sur le podcast Apple Music 1.

« J’ai divorcé et cela m’a vraiment bouleversé. C’était une période tellement sombre que je suis restée au lit pendant trois ans, vraiment, très gravement déprimée. Et donc je ne pouvais vraiment rien faire pendant cette période. » a déclaré le hitmaker de « Chandelier ».

La chanteuse de « Titanium » et le documentariste se sont mariés en août 2014. En décembre 2016, Sia a demandé le divorce d’avec Lang, invoquant des « différences irréconciliables ». À l’époque, le publiciste du chanteur avait annoncé leur séparation, mais avait déclaré qu’ils étaient « dévoués à rester amis », selon le Hollywood Reporter.

SIA affirme qu’elle a empêché sa danseuse Maddie Ziegler de monter dans un avion avec Harvey Weinstein

Sia est apparue sur le podcast pour discuter de son prochain album « Reasonable Woman », qui sera sa première nouvelle sortie depuis « This Is Acting » de 2016.

La native d’Australie a expliqué qu’elle avait continué à travailler sur de nouvelles musiques de temps en temps pendant sa pause.

« La vérité est que j’écrivais de temps en temps une chanson ici ou là depuis six ou sept ans », a-t-elle déclaré.

Cependant, Sia a déclaré qu’il lui était difficile de commencer sérieusement à travailler sur son nouvel album en raison de sa dépression.

« J’ai recommencé, juste des petits morceaux ici et là, mais c’était vraiment difficile de me sortir du lit », a-t-elle admis.

« Et puis, finalement, il s’est avéré que nous avions assez de chansons pour faire un album, assez de bonnes chansons », se souvient le neuf fois nominé aux Grammy Awards. « Donc, je compte simplement sur ma direction pour me dire quand nous en avons assez de bons parce que je ne peux pas – je ne le fais pas vraiment – ​​je peux dire quand je pense qu’un est particulièrement bon, je pense que je peux le dire, mais ils dites-moi quand nous en aurons 11, 12 ou 13 d’assez bons, de très bons. »

Alors que la sortie de « Reasonable Woman » est prévue pour le printemps 2024, Sia a lancé mercredi un single de l’album intitulé « Gimme Love ».

Depuis sa séparation d’avec Lang, Sia, qui reste discrète sur sa vie personnelle, a épousé son petit ami Dan Bernad lors d’un mariage surprise en mai. Les noces, auxquelles ont assisté seulement six invités, dont Sia et Bernad, ont eu lieu à la Villa Olivetta de Domenico Dolce et Stefano Gabbana à Portofino, en Italie.

Dans une interview franche avec le magazine InStyle en 2020, Sia a révélé qu’elle avait adopté deux fils adolescents après des années de lutte contre l’infertilité. Elle a déclaré au média qu’elle avait « voulu être maman toute ma vie ».

« Quand je me suis marié [to Lang] »Nous avons fait beaucoup de FIV, mais j’avais toujours une infertilité inexpliquée », a-t-elle déclaré. « Finalement, nous avons eu des embryons, mais nous avons également divorcé, donc je n’ai pas pu les utiliser. »

Elle a poursuivi : « Tout cela était très douloureux, et à la fin de cette relation, j’avais tellement souffert qu’il m’a fallu beaucoup de thérapies profondes pour réaliser que je devais prendre soin de mon propre bébé intérieur pendant un moment. »

« J’ai donc pris du temps. J’ai passé trois ou quatre ans au lit, seule, à me remettre du traumatisme de mon mariage. »

Cependant, Sia a partagé que « tout a changé » lorsqu’elle a regardé un documentaire sur le système de placement familial. Elle a ensuite adopté deux jeunes de 18 ans issus d’un foyer de groupe.

« La vérité, c’est que devenir maman m’a changé à tous points de vue », a déclaré Sia. « J’ai appris à être patient et compatissant. J’ai appris à fixer des limites strictes. J’ai appris qu’en tant que parent seul, j’ai besoin d’un excellent système de soutien pour pouvoir poser des questions sur ce qui est normal et ce qui ne l’est pas. »

Elle a poursuivi : « J’ai appris ce que signifie aimer inconditionnellement une autre personne. Mais la chose la plus importante que j’ai apprise, c’est que ce n’est pas parce que mes fils ne sont pas sortis de moi il y a 19 ans qu’ils ne le sont pas. mes enfants. J’ai déjà commencé à penser à adopter d’autres enfants.

« Et j’ai réalisé que c’est exactement ainsi que la maternité était censée se dérouler pour moi. »