La chanteuse de « Chandelier » est apparue sur « The Sunday Project » en Australie pour expliquer le raisonnement derrière son choix de casting. Ziegler est sur le point de jouer à Music, une adolescente autiste qui finit par vivre avec sa soeur toxicomane Zu, interprétée par Kate Hudson.

«J’ai réalisé que ce n’était pas du capacitisme, je veux dire que c’est du capacitisme je suppose aussi, mais c’est en fait du népotisme parce que je ne peux pas faire un projet sans elle. Je ne veux pas. Je ne ferais pas d’art si ça ne le faisait pas ‘ne l’inclut pas, « dit Sia.

La chanteuse avait été confrontée à des réactions négatives de la part de certains membres de la communauté autiste, les gens disant qu’elle aurait dû choisir quelqu’un qui est en fait sur le spectre de l’autisme plutôt que Ziegler, qui est apparu dans les clips vidéo de Sia.

Ziegler avait peur de réussir le rôle, a ajouté Sia, mais a déclaré qu’elle avait cloué le rôle lors des répétitions selon des experts médicaux.

«Elle a pleuré le premier jour des répétitions et elle avait vraiment peur et a dit: ‘Je ne veux pas que quiconque pense que je me moque d’eux.’ J’ai dit avec audace: « Je ne laisserai pas cela arriver » « , a déclaré Sia.

« La semaine dernière, j’ai réalisé que je ne pouvais pas vraiment la protéger de cela, ce que je pensais pouvoir faire », a ajouté Sia. « Nous l’avons envoyé au Child Mind Institute et elle a reçu 100% de précision de performance. Je me rends compte qu’il y a certaines choses contre lesquelles je ne peux pas la protéger autant que j’essaye. »