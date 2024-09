Si vous vous intéressez à la photographie, l’approche d’Apple devrait vous réjouir

À PétaPixelnous avons couvert de manière assez approfondie les avancées de l’IA générative au cours des deux dernières années pour deux raisons principales. Premièrement, la technologie devient inextricablement liée aux logiciels que nous utilisons pour éditer des photos, et deuxièmement, elle représente simultanément une menace existentielle pour l’art de la photographie.

Certains d’entre vous n’apprécieront peut-être pas de voir autant de reportages sur l’IA ici et nous le comprenons, mais il est de notre responsabilité de vous tenir informés de l’évolution de la technologie. Le mois dernier, Google a fait un grand pas en avant pour repousser l’horloge de l’annihilation de l’IA à minuit en donnant au Pixel 9 Pro la capacité de modifier la réalité d’une photo rapidement, facilement et de manière crédible.

Comme je l’ai écrit en août dernier, les modifications apportées aux images par l’IA peuvent être très crédibles, et la mise en œuvre de l’outil « Reimagine » de Google ne correspond pas aux niveaux de transparence requis. Google laisse ces images être modifiées et ne fait rien pour informer le spectateur que ces images sont générées par l’IA. Même si cette approche est plutôt tiède, Samsung a au moins le mérite d’apposer un filigrane sur les images qu’il crée avec l’IA générative.

Lors de ses tests, Le Verge a pu générer des épaves, des catastrophes, de la consommation de drogue et des cadavres et les ajouter à de vraies photos d’une manière qui ne les rend pas manifestement fausses. Bien que Google affirme intégrer les modifications de l’IA sous forme de métadonnées, cela n’est pas immédiatement évident, même pour ceux d’entre nous qui sont habitués à consulter les métadonnées, et ce ne sont pas les métadonnées C2PA standard de l’industrie que Meta recherche pour marquer les images comme créées avec l’IA.

« Pixel Studio et Magic Editor sont des outils utiles destinés à libérer votre créativité avec la génération de texte en image et l’édition de photos avancée sur les appareils Pixel 9. Nous concevons nos outils d’IA générative pour respecter l’intention des invites de l’utilisateur, ce qui signifie qu’ils peuvent créer du contenu qui peut offenser lorsque l’utilisateur le lui demande. Cela dit, tout n’est pas permis », a déclaré Alex Moriconi de Google à Le Verge mois dernier.

« Nous avons des politiques et des conditions d’utilisation claires sur les types de contenu que nous autorisons et n’autorisons pas, et nous avons mis en place des garde-fous pour empêcher les abus. Parfois, certaines invites peuvent remettre en cause les garde-fous de ces outils et nous restons déterminés à améliorer et à affiner en permanence les mesures de protection que nous avons mises en place. »

Basé sur le contenu Le Verge a réussi à le faire, ces garde-fous ne fonctionnent pas ou pas assez bien.

Les deux PétaPixel et Le Verge ont été des critiques virulentes de la position adoptée par de nombreux défenseurs de l’IA générative : Photoshop a été frappé par la même réaction « d’empoigne de perle » lors de ses débuts.

« Il est facile d’avancer cet argument si vous n’avez jamais réellement effectué le processus de modification manuelle d’une photo dans des applications comme Adobe Photoshop, mais c’est une comparaison frustrante et trop simplifiée. » Le Verge écrit dans sa décomposition détaillée de cet argument erroné.

« Le type de gesticulations qui apparaît de plus en plus régulièrement lorsque quelqu’un s’inquiète de la facilité avec laquelle les gens peuvent créer des fausses photos convaincantes et photoréalistes à l’aide de la technologie générative de l’IA est, au mieux, ridicule. Au pire, il s’agit d’une confusion dangereuse qui cherche à discréditer les véritables inquiétudes concernant la sécurité de l’IA et les dangers qu’elle représente pour la société. » PétaPixela écrit Jeremy Gray.

Sans vouloir enfoncer le clou, cette approche laxiste consistant à fournir des outils d’IA générative à un grand nombre de personnes est tout simplement irresponsable et dangereuse. C’est pourquoi les personnes qui aiment et se soucient de la photographie – de la vraie photographie – devraient applaudir l’approche d’Apple sur ce sujet, quelle que soit l’équipe mobile à laquelle elles appartiennent.

Une photo est « quelque chose qui s’est réellement produit »

Parler à Le Verge cette semaineApple a déclaré publiquement ce qu’il pensait être une photo, ce qui contraste fortement avec la manière dont Google et Samsung ont parlé du même sujet.

« Voici notre vision de ce qu’est une photographie. Nous aimons la considérer comme une célébration personnelle de quelque chose qui s’est réellement passé », explique Jon McCormack, vice-président de l’ingénierie logicielle des appareils photo d’Apple.

Comparons cela aux déclarations de Samsung et de Google sur le sujet :

« Il y a eu un débat sur ce qui constitue une vraie image. Et en fait, il n’existe pas de vraie image. Dès que vous avez des capteurs pour capturer quelque chose, vous reproduisez [what you’re seeing]et cela ne veut rien dire. Il n’y a pas de véritable image », a déclaré Patrick Chomet, responsable de l’expérience client chez Samsung.

« Certaines de ces modifications vous aident à créer le moment tel que vous vous en souvenez, qui est authentique pour votre mémoire et pour le contexte plus large, mais qui n’est peut-être pas authentique à une milliseconde particulière », explique Isaac Reynolds de Google. dit Câblé.

Que vous aimiez ou non les produits Apple, il y a ici une nette différence : Apple se soucie du caractère sacré d’une photo.

« Qu’il s’agisse d’un simple souvenir comme une tasse de café décorée d’un joli motif, des premiers pas de mon enfant ou du dernier souffle de mes parents, c’est quelque chose qui s’est réellement produit. C’est un événement marquant dans ma vie et qui mérite d’être célébré », poursuit McCormack.

« C’est pourquoi, lorsque nous réfléchissons à l’évolution de l’appareil photo, nous nous enracinons aussi très fortement dans la tradition. La photographie n’est pas une nouveauté. Elle existe depuis 198 ans. Les gens semblent l’apprécier. Il y a beaucoup à apprendre de cela. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles s’appuyer. Pensez à la stylisation. Le premier exemple de stylisation que nous pouvons trouver est celui de Roger Fenton en 1854, c’était il y a 170 ans. C’est une chose durable, à long terme, qui dure. Nous sommes fiers de nous tenir sur les épaules de l’histoire de la photographie. »

Si vous n’avez aucun problème avec l’IA générative, alors ce que Google et Samsung ont dit ne vous dérange probablement pas. Cependant, de nombreux photographes s’inquiètent de la manière dont l’IA va modifier leur travail. De ce point de vue, ces personnes devraient applaudir la position d’Apple. À l’heure actuelle, c’est le seul grand fabricant de smartphones à avoir officiellement décidé de détourner la photographie de l’imaginaire et de la ramener à la réalité.

Les sceptiques pourraient arguer qu’Apple ne dit cela que maintenant parce que sa technologie photo IA est en retard sur celle de Google et de Samsung, mais j’espère qu’il s’agit simplement d’un exemple supplémentaire d’Apple étant l’entreprise la plus patiente qui ne se préoccupe pas tant d’être la première mais plutôt de prendre son temps pour décider si une technologie vaut la peine d’être poursuivie.