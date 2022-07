Si vous vous dirigez vers un nouvel emploi, n’oubliez pas votre 401(k)

Skynesher | E+ | Getty Images

Si vous faites partie des millions de travailleurs qui ont quitté leur emploi dans le cadre de la soi-disant grande démission qui gronde encore sur le marché du travail, assurez-vous de ne pas négliger votre 401 (k). Bien que vous puissiez avoir des options sur la façon de gérer l’épargne-retraite dans le régime de votre ex-employeur, il y a des situations où la décision est prise pour vous si vous n’agissez pas — et ce n’est peut-être pas dans votre meilleur intérêt. “Il est préférable de s’en occuper au cours des deux premiers mois de cette transition vers un nouvel emploi”, a déclaré Haley Tolitsky, planificatrice financière certifiée chez Cooke Capital à Wilmington, en Caroline du Nord. En savoir plus sur les finances personnelles :

Le marché du travail est toujours “chauffé” malgré les craintes de récession Les travailleurs continuent de quitter leur emploi à des niveaux presque record à la recherche de meilleures opportunités dans un marché du travail tendu. Environ 4,3 millions de personnes ont volontairement quitté leur emploi en mai, à peu près comme en avril et légèrement en baisse par rapport à plus de 4,4 millions en mars. Bien que tout le monde n’ait pas un plan 401 (k) ou un plan de retraite similaire en milieu de travail, ceux qui en ont doivent savoir ce qu’il advient de leur compte lorsqu’ils quittent un emploi et quelles sont les options – et non.

Vous avez trois options principales pour un ancien 401(k)

D’une manière générale, vous avez plusieurs options pour votre ancien 401 (k). Vous pouvez le laisser là où il se trouve, l’emporter avec vous dans votre nouveau plan de travail ou un IRA, ou l’encaisser – bien que les experts déconseillent généralement de le faire. La chose la plus facile à faire est peut-être de laisser votre épargne-retraite dans le régime de votre ancien employeur, si cela est autorisé. Bien sûr, vous ne pouvez plus cotiser au régime. Cependant, bien que cela puisse être le choix immédiat le plus facile s’il est disponible, cela pourrait conduire à plus de travail à l’avenir.

Fondamentalement, trouver d’anciens comptes 401 (k) peut être délicat si vous les perdez de vue. Il y a, incidemment, une législation en attente au Congrès qui créerait une base de données “perdu et trouvé” pour faciliter la localisation des comptes perdus. “C’est vraiment courant”, a déclaré Tolitsky. “Les gens changent d’emploi, ils ont des changements de vie, ils l’oublient, et puis 10 ans plus tard, ils ne savent même plus qui [the 401(k)] était avec ou qui était le fournisseur. » Sachez également que si votre compte est suffisamment petit, vous ne pourrez peut-être pas le conserver chez votre ex-employeur, même si vous le souhaitez. Si le solde se situe entre 1 000 $ et 5 000 $, votre ex-employeur peut reporter le montant sur un compte de retraite individuel, ou IRA. Si le solde est inférieur à 1 000 $, le plan peut vous encaisser, ce qui peut entraîner une facture d’impôt et une pénalité de retrait anticipé.

“Si vous pouvez l’éviter, vous ne voulez pas encaisser votre 401 (k)”, a déclaré Kathryn Hauer, CFP chez Wilson David Investment Advisors à Aiken, en Caroline du Sud. “Faire cela avec un 401 (k) traditionnel signifie que vous paierez probablement une pénalité fiscale de 10%.” Votre autre option est de transférer le solde à un autre régime de retraite admissible. Cela pourrait inclure un 401 (k) chez votre nouvel employeur – en supposant que le plan le permette – ou un roulement IRA. Sachez que si vous avez un Roth 401(k), il ne peut être transféré que sur un autre compte Roth. Ce type de 401(k) et d’IRA implique des contributions après impôt, ce qui signifie que vous ne bénéficiez pas d’un allègement fiscal comme vous le faites avec les plans 401(k) traditionnels et les IRA. Cependant, l’argent Roth croît en franchise d’impôt et n’est pas imposé lorsque vous effectuez des retraits qualifiés sur la route.

Les contributions de contrepartie peuvent ne pas vous appartenir

Bien que l’argent que vous mettez dans votre 401 (k) vous appartienne toujours, on ne peut pas en dire autant des cotisations de l’employeur. Les calendriers d’acquisition – la durée pendant laquelle vous devez rester dans une entreprise pour que ses contributions de contrepartie vous appartiennent à 100% – vont d’immédiat à six ans. Tous les montants non acquis sont généralement perdus lorsque vous quittez votre entreprise.

Les prêts 401(k) en cours peuvent être délicats

Parmi les plans 401 (k) qui permettent aux participants d’emprunter de l’argent, environ 13% des personnes avaient un prêt en cours l’année dernière, selon Vanguard’s Rapport Comment l’Amérique sauve 2022. Le solde moyen était de 10 614 $. Si vous quittez votre emploi et que vous n’avez pas remboursé ces fonds empruntés, il y a de fortes chances que votre plan vous oblige à rembourser le solde restant assez rapidement. Sinon, le solde de votre compte sera réduit du montant dû – appelé « compensation de prêt » – et considéré comme une distribution.

En termes simples, à moins que vous ne soyez en mesure de trouver ce montant et de le placer dans un compte de retraite admissible avant la date limite de déclaration de revenus de l’année suivante, il est considéré comme une distribution qui peut être imposable. Et, si vous avez moins de 59 ans et demi au moment où vous quittez votre emploi, vous pouvez payer une pénalité de départ anticipé de 10 %. Selon Vanguard, environ un tiers des régimes d’employeurs permettent aux anciens employés de continuer à rembourser le prêt après leur départ de l’entreprise. Cela vaut la peine de vérifier la politique de votre régime.

Déplacer un 401(k) peut avoir des conséquences imprévues