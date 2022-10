Si vous voulez une Xbox, achetez-en une avant Noël

Le responsable de la Xbox, Phil Spencer, a suggéré que les prix des consoles Xbox, ainsi que le coût des jeux Xbox, pourraient augmenter après la période de Noël.

Ses commentaires sont venus lors de l’événement Wall Street Journal Tech Live et ont été cités sur Twitter par Tom Warren de The Verge. Spencer a déclaré: “… avant ces vacances, nous avons pensé qu’il était important de maintenir les prix.

«Nous avons maintenu le prix de notre console, nous avons maintenu le prix des jeux… et de notre abonnement. Je ne pense pas que nous pourrons faire ça éternellement. Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses ».

Phil Spencer fait allusion aux futures augmentations de prix du Xbox Game Pass ou de la console au WSJ Live “Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses, mais à l’approche de ces vacances, nous avons pensé qu’il était important de maintenir les prix.” —Tom Warren (@tomwarren) 26 octobre 2022

Cette réponse était en réponse à une question de savoir si Microsoft envisageait de facturer le même prix de 70 $ / 70 £ pour les jeux de haut niveau que Sony fait pour PlayStation.

La décision d’augmenter les prix à l’avenir pourrait être due au ralentissement des ventes de consoles – ce qui serait logique compte tenu de la crise actuelle du coût de la vie qui touche en particulier le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis.

La croissance du service Cloud Gaming de Microsoft, Xbox Game Pass, a également ralenti sur les consoles d’après Spencer. Il a dit que c’était peut-être parce que “à un moment donné, vous avez atteint tout le monde sur console qui veut s’abonner”. Cependant, il a affirmé que les ventes de PC de Game Pass étaient toujours aussi fortes.

Il convient également de noter que Microsoft a récemment licencié environ 1 000 membres du personnel, dont beaucoup appartenaient à la division Xbox. Cela pourrait potentiellement être dû au fait que les chiffres de vente ne sont pas aussi solides que prévu.

Aucun détail n’a été divulgué sur ces déclarations, nous ne savons donc pas si des augmentations de prix s’appliqueraient à la Xbox Series X, à la Series S, au Game Pass, aux accessoires ou aux jeux eux-mêmes, ou à tout ce qui précède. Nous ne savons pas non plus de combien quoi que ce soit augmenterait.

Dominic Preston / Fonderie

En août, PlayStation a augmenté le prix de la PS5 de 30 £ au Royaume-Uni pour les éditions disque et non disque, portant les prix de 449,99 £ à 479,99 £ et de 359,99 £ à 389,99 £ respectivement. Alors que des augmentations de coûts similaires se sont produites dans d’autres régions du monde telles que l’Europe et l’Asie, les prix américains sont restés les mêmes.

Néanmoins, si vous envisagez de vous procurer une Xbox Series X ou Series S, investir avant Noël semble être une valeur sûre, en particulier avec le Black Friday qui approche. Amazon a récemment proposé une offre remise à neuf décente sur la console moins chère lors de sa vente d’accès anticipé, nous nous attendons donc à ce qu’il y ait d’autres offres et offres groupées en cours de route.

La Xbox Series X coûte actuellement 499 $ / 449 £ et la Xbox Series S est au prix de 299 $ / 249 £. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass pour seulement 1 £ le premier mois.

Gardez un œil sur les meilleures offres avec notre guide d’achat Xbox. Vous pouvez suivre toutes les dernières offres technologiques sur notre page Tech Advisor Black Friday.