Le président des Philippines a admis que «l’exigence» de la situation géopolitique rend nécessaire la présence de troupes américaines dans le pays, mais a averti Washington qu’il n’obtiendrait rien gratuitement cette fois.

«Je veux mettre un avis, s’il y a un agent américain ici, si vous voulez VFA [Visiting Forces Agreement], tu dois payer. Vous devez payer parce que c’est une responsabilité partagée », Le président Rodrigo Duterte a déclaré vendredi soir.

«Votre part de responsabilité n’est pas gratuite car, après tout, lorsque la guerre éclate, nous payons tous», il a ajouté, lors d’une inspection des nouvelles ressources aériennes de l’armée de l’air philippine à la base aérienne de Clark.

Le président a déclaré qu’il était heureux de mettre ses sentiments négatifs à l’égard des États-Unis en veilleuse et de se concentrer sur la coopération, au milieu des tensions qui mijotaient dans la mer de Chine méridionale.

«Dans le passé, j’étais offensé, nous leur demandons tellement parce qu’ils nous ont tant pris gratuitement» il a dit, mais a admis, «L’exigence du moment exige leur [Americans’] présence ici. «

Aussi sur rt.com Les Philippines suspendent à nouveau les projets visant à ordonner aux troupes américaines de quitter le pays

En février 2020, Duterte a annulé le VFA de 20 ans avec les États-Unis, après que Washington a révoqué le visa de son proche collaborateur et maintenant sénateur, Ronald Dela Rosa, mais a retardé à deux reprises la décision d’expulser les troupes américaines des Philippines.

En novembre, le gouvernement a annoncé qu’il suspendrait l’abrogation de l’Accord sur les forces en visite de six mois supplémentaires, afin de « Trouver un arrangement plus amélioré, mutuellement avantageux, mutuellement acceptable et plus efficace et durable. »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!