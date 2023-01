Si vous voulez plus d’économies d’urgence en 2023, ces conseils peuvent vous aider

En savoir plus sur les finances personnelles : Qui s’en sort le moins bien si la Cour suprême se prononce contre l’allégement de la dette étudiante Secure 2.0 bill sur la bonne voie pour inaugurer les améliorations du système de retraite La nouvelle législation sur la retraite laisse un “énorme problème intact”

En fait, ne pas avoir de fonds d’urgence peut être l’une des plus grosses erreurs financières que vous puissiez commettre, a récemment déclaré l’experte en finances personnelles Suze Orman.

Avoir des économies mises de côté pour des dépenses imprévues telles que des factures médicales ou des réparations automobiles peut aider les gens à éviter les dettes à taux d’intérêt élevé et à s’en tenir à des objectifs à long terme comme l’épargne-retraite.

Regardez les 21 plus grosses factures que vous avez – si vous en avez autant – et essayez de les comparer ou de les modifier.

Il y a de fortes chances que de grosses économies puissent être réalisées en réévaluant vos dépenses quotidiennes, selon le planificateur financier certifié Ted Jenkin, PDG d’Oxygen Financial, basé à Atlanta, et membre du CNBC FA Council.

“La plupart des gens n’ont vraiment pas pris le temps de voir où ils dépensent trop et d’évaluer la différence”, a déclaré Jenkin.

Prenez par exemple votre facture groupée d’Internet, de téléphone et de câble. Demandez à votre fournisseur s’il est possible d’obtenir un meilleur forfait ou un meilleur tarif. Étudiez également les autres options disponibles auprès d’autres sociétés.

Les prix étaient plus élevés pendant la période des fêtes, ce qui a incité les consommateurs qui se sont tournés vers les cartes de crédit à s’endetter davantage, un Enquête LendingTree récemment trouvée.

En demandant simplement un taux d’intérêt plus bas, vous pourrez peut-être réduire le montant nécessaire pour rembourser ces dettes, a constaté LendingTree.

Alors que les taux d’intérêt grimpent, c’est une bonne nouvelle pour l’argent que vous pouvez gagner sur votre argent.

Les comptes d’épargne en ligne et les certificats de dépôt, ou CD, offrent la les taux d’intérêt les plus élevés depuis plus d’une décennie.

Si votre fonds d’urgence a moins que les dépenses de trois à six mois généralement recommandées par les experts, avoir un accès rapide à votre argent devrait être votre première priorité, selon Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com.

Dans ce cas, les comptes d’épargne en ligne peuvent mieux fonctionner. Même économiser une petite somme d’argent par semaine peut s’accumuler avec le temps, a déclaré McBride.