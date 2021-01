La loi allemande sur la protection de la vie privée est rigoureuse. Contraints d’improviser, les responsables d’un État ont envoyé des lettres à des personnes aux noms à consonance ancienne, dans l’espoir de les inviter à se faire vacciner.

L’État allemand de Basse-Saxe a commencé à vacciner les citoyens contre le Covid-19 à la fin du mois de décembre, la priorité étant donnée aux personnes âgées et vulnérables. Les personnes de plus de 80 ans ont reçu des invitations les exhortant à prendre un rendez-vous pour la vaccination, mais les lois strictes de l’État sur la confidentialité ont entravé cet effort.

Ainsi, en se basant sur la popularité des noms, ceux nommés Hans, Klaus ou Ilse peuvent avoir reçu des invitations à se faire vacciner, tandis que les Saxons âgés nommés Lara ou Lukas, par exemple, peuvent avoir été ignorés.

Aussi sur rt.com Le centre des migrants de Saxe sera transformé en prison Covid-19 pour les violateurs répétés de la quarantaine – Médias

En effet, l’interprétation de la loi fédérale allemande sur l’enregistrement par la Basse-Saxe interdit aux autorités d’engager une entreprise privée pour fouiller les registres municipaux des personnes âgées et leurs adresses, comme le gouvernement de l’État prévoyait de le faire. Au lieu de cela, les représentants de l’État ont utilisé une base de données gérée par Deutsche Post, qui répertorie les adresses mais pas les dates de naissance complètes.

En tant que tels, les responsables de la vaccination se sont penchés sur la base de données de la Deutsche Post et, dans certains cas, ont simplement deviné l’âge des personnes en fonction de leurs noms.

Regarder un nom peut donner une idée approximative de l’âge d’une personne. Peu de parents allemands de nos jours nomment leurs fils Fritz, alors que vous ne rencontrerez peut-être pas trop d’octogénaires nommés Mia. Mais il y a toujours des exceptions, et le gouvernement de l’État a noté que «Tous les habitants de Basse-Saxe âgés de plus de 80 ans ne recevront pas une lettre.» Dans une déclaration de suivi, le gouvernement a demandé aux municipalités de contacter leurs propres résidents âgés et de les exhorter à prendre leurs propres rendez-vous.

Aussi sur rt.com L’Allemagne aura un verrouillage au-delà de janvier et de nouvelles restrictions de voyage, mais pas de vaccination obligatoire – Ministre de la Santé

Si les règles de confidentialité sont strictes en Basse-Saxe, elles sont également rigoureuses dans l’ensemble de l’Allemagne. Contrairement à ses voisins d’Europe occidentale, peu de rues d’Allemagne sont explorables en mode Street View de Google Maps. La police n’est pas autorisée à nommer des suspects et les tribunaux ne peuvent pas nommer même les criminels condamnés.

Cependant, même si les autorités des 16 États allemands pouvaient parcourir les bases de données et contacter leurs citoyens âgés, il n’y aurait pas suffisamment de doses de vaccin pour tout le monde. Selon le tabloïd Bild, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré cette semaine à ses députés que des stocks suffisants ne seraient probablement pas disponibles avant juillet, après avoir minimisé publiquement les rumeurs de pénurie pendant des semaines. En Basse-Saxe, le ministre de la Santé, le Dr Carola Reimann, a annoncé vendredi que moins de 60000 doses par semaine seraient administrées dans un avenir prévisible, ce qui signifie que les quelque 500000 octogénaires de l’État pourraient ne pas être vaccinés avant avril au plus tôt.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!