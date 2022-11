Si vous voulez être un Ronaldo, vous devez emprunter un chemin différent, déclare Sunil Chhetri

Sunil Chhetri, le capitaine de l’équipe indienne de football masculin ainsi que du Bengaluru FC dans la Super League indienne (ISL) en cours, est troisième sur la liste des buteurs actifs de tous les temps avec 84 buts marqués au niveau international – seulement derrière le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentine. Lionel Messi.

Maintenant, l’attaquant vedette révèle comment il a réussi à réussir longtemps sur la scène du football. “Si vous voulez être un Ronaldo, vous devez emprunter un chemin différent. Et peu de gens choisissent cela parce que c’est difficile, ennuyeux et monotone”, a déclaré Chhetri à Kunal Shah, fondateur de CRED, pour une conversation au coin du feu sur le dernier épisode de l’émission CRED Curious sur Youtube.

Chhetri, considéré comme le talisman polyvalent de l’équipe de football indienne depuis plus d’une décennie, a également eu sa part de déchirements sur la voie d’être un footballeur à succès. L’un de ces chagrins est sorti du terrain.

“J’ai eu une déchirure du ligament 2 à la cheville et je me suis précipité. J’aurais pu attendre 2 à 3 semaines de plus, mais je me suis précipité. Et puis, j’ai été absent pendant 6 mois et je pense que ça a été le moment le plus sombre de ma vie. Personne ne me parlait parce que j’étais si négatif. Je pense que c’était mon pire moment parce que je ne m’aimais pas à ce moment-là.”

Interrogé sur ce que serait son conseil aux jeunes qui souhaitent réussir comme lui, Chettri a fait remarquer: «Pour la jeune génération, vouloir une gratification rapide et des résultats rapides est probablement ce qui les tue. Dans le sport, il n’y a que le long terme, il n’y a rien de rapide. Même si vous atteignez rapidement le sommet, il est d’autant plus difficile de le maintenir.”

Actuellement à la dixième place du tableau des points, le prochain match du Bengaluru FC dans l’ISL sera contre le FC Goa au stade Jawaharlal Nehru de Goa le 26 novembre.

