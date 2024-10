Si vous voulez Apple Intelligence sur votre iPhone, voici ce que vous devez faire

iOS 18.1, la dernière mise à jour du système d’exploitation mobile d’Apple, apporte enfin des fonctionnalités d’IA – euh, Apple Intelligence – à tous ceux qui possèdent un iPhone plus récent, y compris le iPhone 15 Pro, iPhone16 et iPhone 16 Pro. iPad équipés de processeurs de la série M (à partir d’environ 2020 ou au-delà) ou le iPad Mini flambant neuf peut également ajouter des fonctionnalités Apple Intelligence, avec iPad OS 18.1.

Mais l’installation des dernières mises à jour n’ajoute pas automatiquement les fonctionnalités Apple Intelligence à vos appareils. Vous devrez demander l’accès à Apple Intelligence et vous inscrire sur une liste d’attente. Voici comment démarrer avec les nouvelles technologies d’IA.

Pourquoi y a-t-il une liste d’attente Apple Intelligence ?

Au cours des versions bêta pour développeurs et publiques d’iOS 18.1, Apple a progressivement déployé la première vague de fonctionnalités Apple Intelligence. Bien que la plupart des nouvelles fonctionnalités s’exécutent localement sur votre iPhone, certaines tâches sont transférées à l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple.

Gardez à l’esprit que les fonctionnalités de l’IA ont tendance à être exigeantes en termes de calcul, c’est pourquoi Google Gemini et OpenAI gèrent la plupart de leur traitement dans le cloud. Ils peuvent répartir une tâche entre des centaines, voire des milliers de processeurs à travers le monde. La technologie Private Cloud Compute d’Apple fait la même chose, mais avec un nombre sûrement inférieur de processeurs.

Plutôt que de risquer de surcharger les serveurs avec des millions de requêtes simultanées à mesure que iOS 18.1 est largement adopté, une liste d’attente Apple Intelligence donne à Apple la possibilité d’augmenter la charge de calcul.

Comment demander l’accès à Apple Intelligence

Après avoir téléchargé et installé iOS 18.1 sur votre iPhone, vous avez effectué une sauvegarde avant la mise à niveau, n’est-ce pas ? – ouvrez l’application Paramètres et accédez à Apple Intelligence et Siri (anciennement Siri).

En haut des paramètres, appuyez sur Rejoindre la liste d’attente Apple Intelligence > Rejoindre la liste d’attente.

Nelson Aguilar/CNET

Quand Apple Intelligence sera-t-il disponible sur mon téléphone ?

On ne sait pas combien de temps il faudra pour obtenir l’accès. Sur mon iPhone exécutant la version bêta du développeur, cela a pris quelques heures, tandis que d’autres sont arrivés après quelques minutes. À mesure que les choses s’intensifient pour la sortie, les temps d’attente pourraient être plus longs.

À titre d’exemple, la version bêta du développeur iOS 18.2 inclut la nouvelle application Image Playground pour créer des illustrations générées par Genmoji et l’IA, et Apple déploie l’accès. Après une semaine, j’attends toujours de l’utiliser.