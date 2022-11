Si vous vivez en Ontario, vous paierez moins cher pour l’électricité, à compter d’aujourd’hui

Les Ontariens aux prises avec la hausse du coût de la vie remarqueront peut-être quelque chose d’inhabituel lorsqu’ils consulteront leur prochaine facture d’électricité.

La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a annoncé une baisse du coût de l’électricité pour les clients résidentiels et les petites entreprises, qui entrera en vigueur mardi. Selon le plan tarifaire, les gens verront des baisses de prix pouvant atteindre deux cents le kilowattheure (kWh).

La baisse des prix est principalement due aux changements du marché, explique Joel MacDonald, le fondateur d’Energyrates.ca, un site Web qui compare les prix de l’énergie.

“La demande de pointe du réseau se situe au cours de l’été … généralement, elle est alimentée par les climatiseurs”, a déclaré MacDonald.

“Donc, il serait typique de voir un taux légèrement inférieur pendant l’hiver que pendant l’été.”

MacDonald dit que la baisse n’est pas significative par rapport à la baisse de l’hiver dernier en Ontario, mais il souligne que d’autres provinces augmentent leurs tarifs – par exemple, les Albertains voient des augmentations allant de 3 cents à 28 cents le kWh.

Un tableau indique les nouveaux prix par kilowattheure pour les forfaits selon l’heure d’utilisation et à plusieurs niveaux. (Commission de l’énergie de l’Ontario)

Les prix des forfaits selon l’heure d’utilisation et à plusieurs niveaux diminueront, selon l’organisme de réglementation de l’électricité et du gaz naturel de la province. Ce changement restera en vigueur jusqu’à la fin avril de l’année prochaine.

La CEO a annoncé des réductions du plan de temps d’utilisation (TOU), où les clients sont facturés des montants différents selon le moment où ils utilisent l’électricité, à tous les niveaux. Les clients utilisant l’électricité en semaine pendant les heures de pointe (de 7 h à 11 h et de 17 h à 19 h) paieront désormais 15,1 cents par kilowattheure (kWh), ce qui est en baisse par rapport au prix de l’hiver dernier de 17,0 cents par kWh.

Le tarif mi-pointe (jours de semaine de 11 h à 17 h) est passé de 11,3 cents à 10,2 cents le kWh. Le tarif hors pointe (en semaine de 19 h à 7 h et toute la journée le week-end et les jours fériés) a également chuté à 7,4 cents contre 8,2 cents le kWh.

La tarification échelonnée, où les clients paient un tarif fixe pour les 1 000 premiers kWh pendant les mois d’hiver et un tarif plus élevé s’ils dépassent ce montant, a également diminué d’un peu plus d’un cent par kWh.

MacDonald dit que c’est le bon moment pour les Ontariens de réévaluer s’ils veulent être sur un TOU ou un plan à plusieurs niveaux.

Les économies dépendent du type de régime

L’Ontario a introduit des compteurs intelligents en 2005, dit MacDonald, qui mesurent non seulement la quantité d’électricité consommée, mais aussi l’heure de la journée où l’électricité est utilisée.

Il attribue à ces compteurs la réduction de la quantité d’électricité utilisée par les Ontariens depuis leur introduction.

Cependant, au cours de la première année de la pandémie, la CEO a donné aux clients résidentiels et aux petites entreprises la possibilité d’être facturés par TOU ou par forfaits à plusieurs niveaux.

MacDonald dit que les plans à plusieurs niveaux ont plus de sens pour la plupart des clients.

Joel MacDonald, fondateur du site de comparaison d’énergie EnergyRates.ca, affirme que les plans tarifaires progressifs permettront à la majorité des ménages de réaliser davantage d’économies. (Soumis par Joel MacDonald)

“Pour que le système de temps d’utilisation permette de réaliser des économies par rapport au système à plusieurs niveaux – en supposant qu’il s’agisse d’un ménage moyen – vous devriez utiliser plus de 75 % de votre consommation pendant la période hors pointe.”

Il dit que ce chiffre est difficile à atteindre car les maisons standard ont une consommation de charge de base, entraînée par le fait que divers appareils sont allumés en permanence.

Avec le système à plusieurs niveaux facturant 8,7 cents par kWh (à compter de mardi), MacDonald affirme que les économies sont plus faciles car le ménage moyen ne dépasse pas le seuil de 1 000 kWh nécessaire pour encourir un tarif plus élevé.

“Nous savons que le ménage moyen utilise 750 kWh.”

MacDonald affirme que selon la CEO, le consommateur moyen qui utilise 60 % de son électricité pendant les heures creuses économisera 8 % en passant au système à plusieurs niveaux.

De nombreux Ontariens sont toujours aux prises avec la flambée des coûts

Même avec des économies à court terme, de nombreux Ontariens sont toujours incapables de payer leurs factures d’électricité.

“Beaucoup de gens ressentent la pression en ce moment avec la hausse des prix de tout, de l’épicerie à l’essence”, a déclaré Neftali Bonilla du Neighborhood Information Post, une organisation qui met en relation les personnes à faible revenu avec des services de soutien.

“Donc, c’est soit qu’ils achètent des produits d’épicerie, soit qu’ils paient leur facture d’énergie”, a déclaré Bonilla, qui coordonne le programme d’aide à l’énergie de l’organisation.

Il dit que beaucoup de gens, y compris des personnes âgées, de jeunes adultes et des familles monoparentales, sont venus dans son groupe pour demander de l’aide sous la forme de programmes de subventions.

L’un de ces programmes, le programme d’aide à l’énergie pour les personnes à faible revenu (LEAP), permet aux personnes de demander une aide si elles sont en retard sur leur facture d’énergie et de recevoir jusqu’à 1 000 $ pour les aider à la payer.

Bonilla dit qu’ils ont vu d’énormes augmentations de candidats.

“En 2021, nous avons pu aider 411 ménages pour le programme LEAP”, a-t-il déclaré.

“Jusqu’à présent cette année, de janvier à septembre, nous en avons aidé 873… Rien que pour le mois d’octobre, nous envisageons d’aider probablement une centaine de ménages.”

Mais MacDonald dit que les Ontariens n’auront jamais à s’inquiéter d’avoir leur électricité coupée pendant l’hiver car il y a une interdiction de débranchement entre le 15 novembre et le 30 avril.

“Si vous êtes aux prises avec ces factures exceptionnellement élevées, sachez que même si cela peut nuire à votre crédit, vous n’aurez rien de déconnecté avant le 30 avril.”