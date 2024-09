Si vous utilisez toujours la liste des applications sur la Pixel Watch 3, vous vous y prenez mal

Avant le lancement de la première Pixel Watch, j’ai essayé une Apple Watch 6 et une Galaxy Watch 4 pendant un certain temps. Et l’une des fonctionnalités les plus simples que j’ai appréciées était la vue en grille dans le tiroir d’applications. Les écrans des montres connectées sont minuscules, donc placer plus d’icônes sur le même écran est tout simplement logique du point de vue de la convivialité.

Le tiroir d’applications organisé et personnalisable de Samsung était parfait pour moi. Je pouvais lui faire confiance pour trier les applications par ordre alphabétique ou déplacer manuellement les applications pour mettre celles que je voulais le plus en haut. D’un autre côté, l’approche d’Apple m’a vraiment dérouté en raison de son manque d’ordre cohérent. Je suis une créature d’habitudes et de mémoire musculaire, donc je n’aime pas voir les choses bouger, même si elles sont triées par ordre d’utilisation. Cela ne fonctionne pas pour moi, sauf si c’est moi qui leur attribue manuellement un emplacement fixe spécifique.

Néanmoins, cette vue en grille était une utilisation impressionnante du petit espace de l’écran, quelle que soit l’approche de tri et de défilement que vous préférez.

Vue grille ou vue liste, laquelle utilisez-vous sur votre smartwatch ? 1006 votes Vue en grille. 65% Vue de liste. 24% Cela n’a pas d’importance. 11%

Jimmy Westenberg / Android Authority De gauche à droite : Samsung Galaxy Watch 4, Apple Watch Series 6

Puis, la première Pixel Watch est sortie, réunissant deux de mes plus grandes exigences en matière de smartwatch (la compatibilité Android et l’intégration Fitbit) et j’ai dû sauter le pas. Il y avait des dizaines de fonctionnalités que je n’aimais pas ou qui me semblaient manquantes à l’époque sur la première montre de Google (qui ont ensuite été intégrées à la Pixel Watch 2), mais l’une des erreurs les plus ennuyeuses me harcelait à chaque fois que j’ouvrais le tiroir d’applications : les listes d’icônes.

Voyez-vous, Google a décidé que la meilleure façon de parcourir les 20+ applications installées par défaut et toutes les applications que vous, l’utilisateur, ajouteriez, est de faire défiler une liste d’applications, trois par trois, pour trouver celle dont vous avez besoin. C’est inefficace, lent, inutile et une perte de temps absolue.

Kaitlyn Cimino / Android Authority Montre Google Pixel 2

Sur un appareil qui a un petit écran au départ, et avec lequel je souhaite personnellement avoir le moins d’interactions possible pour arriver à ce dont j’ai besoin, j’ai dû faire défiler avec la couronne ou glisser avec mes doigts plusieurs fois pour arriver à WhatsApp ou Todoist ou le Play Store, car ils étaient placés vers le bas de la liste alphabétique.

Au fond de moi, je me disais souvent qu’il me faudrait plus de temps et de pressions pour ouvrir WhatsApp sur ma montre que pour ouvrir mon téléphone, le déverrouiller et l’utiliser. J’ai donc fini par privilégier le téléphone par rapport à la montre. Et j’utilisais de moins en moins ma montre à cause d’une chose aussi comiquement triviale qu’une liste d’applications.

Kaitlyn Cimino / Android Authority

Puis la Pixel Watch 3 a été lancée, et avec elle est enfin apparue une deuxième option d’affichage du tiroir d’applications : la grille. Ah, quelle belle vue. C’était le premier paramètre que j’ai modifié sur ma montre lorsque je l’ai reçue, et ma collègue Kaitlyn l’a également salué comme un changement monumental de l’expérience utilisateur dans sa critique de la Pixel Watch 3.

Fini le défilement et le balayage fastidieux des applications trois par trois, je peux désormais voir neuf icônes d’applications sur ma montre en même temps. Même avec mes propres applications ajoutées, il suffit de trois balayages (quatre écrans au total) pour voir toutes les icônes et choisir celle que je veux utiliser. C’est plus rapide, moins ennuyeux et plus efficace que la liste d’applications super longue. De plus, les icônes elles-mêmes sont plus grandes que celles de la vue de la liste des applications. Donc, pour quelqu’un qui a un penchant visuel comme moi, elles sont plus faciles à repérer.

La vue Grille est la vue supérieure pour les applications sur la Pixel Watch 3 et j’ai hâte que Google la déploie sur les anciens modèles de Pixel Watch, car il n’y a aucune raison que cela soit une exclusivité pour le dernier modèle. Et si vous vous accrochez toujours à la vue Liste, j’aimerais savoir pourquoi (et je pense que vous utilisez mal votre montre).