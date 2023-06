Si vous suivez ces 8 règles, votre relation est « plus réussie que la plupart »

Lorsque nous travaillons avec des couples qui semblent ne pas progresser dans leurs désaccords, nous leur suggérons souvent de déclarer une trêve et de faire un plan pour mieux communiquer. Ils écrivent chacun ce qui les a dérangés au sujet de l’autre personne (et au sujet de la relation elle-même).

Si vous utilisez déjà ces règles lorsque vous vous disputez, votre relation est plus réussie que la plupart :

Nous serons honnêtes mais pas cruels. Il n’y aura pas d’injures ou de honte. Notre objectif sera de résoudre ce problème afin que nous puissions aller de l’avant. Nous ne quitterons pas la conversation, mais vous pouvez demander une pause de 20 minutes. Nous supposerons que nous voulons tous les deux les mêmes choses – se connecter et améliorer notre relation. Nous adopterons la position du « c’est vous et moi contre le problème, pas vous contre moi ». Nous essaierons d’utiliser des déclarations « je ressens » au lieu de nous blâmer les uns les autres. Nous énoncerons des besoins positifs (par exemple, « J’ai besoin de me sentir plus près de toi. »).

Il est essentiel pour vous et votre partenaire de convenir que les règles d’engagement incluent le tact ainsi que la vérité. Cela vous aidera tous les deux à aller à la racine de vos problèmes sans rompre votre lien émotionnel.

Lorsque les couples peuvent se donner l’espace pour que leurs opinions soient pleinement exprimées, puis poser des questions sur ces opinions, au lieu de simplement insister sur leurs propres opinions (ou de quitter la scène), des sentiments plus doux ont le temps de faire surface.

Ces sentiments chaleureux sont le ciment qui unit les couples qui réussissent.

Jessica GriffonPsyD, est professeur de psychiatrie et de pédiatrie à École de médecine Chan de l'Université du Massachusetts. Elle est également co-auteur de « Relation Rx : Prescriptions pour un amour durable et une connexion plus profonde. »

Poivre SchwartzPhD, est experte en sexualité et co-auteur de « Relation Rx : Prescriptions pour un amour durable et une connexion plus profonde. » Elle est professeur de sociologie à Université de Washington à Seattle, où elle a créé le Bourse Pepper Schwartz sur les relations intimes et la sexualité.

