Si vous souhaitez réduire votre risque de crise cardiaque, il y a une habitude que vous devriez abandonner dès que possible

Femme tenant un petit coeur rouge

Aux Etats-Unis, quelqu’un a une crise cardiaque toutes les 40 secondes. C’est choquant, non ? Compte tenu de la fréquence et de la gravité des crises cardiaques, il est naturel de vouloir savoir comment réduire votre risque d’en subir une. Voici la bonne nouvelle : La grande majorité des crises cardiaques sont évitables.

La clé pour ne jamais avoir de crise cardiaque est de connaître les facteurs de risque et d’éviter les habitudes qui rendent plus probable une crise cardiaque. Il existe une habitude en particulier que les cardiologues conviennent que personne ne devrait jamais adopter.

Qui est le plus à risque de souffrir d’une crise cardiaque ?

Selon Dr Gregory Pontone, MD MBAcardiologue et directeur médical associé de la qualité ambulatoire et des services médicaux à l’hôpital de White Plains, cinq facteurs principaux exposent une personne à un risque accru de subir une crise cardiaque, répertoriés ci-dessous :

Âge: Le Dr Pontone explique que les personnes de 65 ans et plus courent un risque accru de crise cardiaque. Ceci est dû au fait les dépôts graisseux peuvent s’accumuler dans les parois des artères au fil du temps. Finalement, ces dommages cumulés peuvent être dangereux, rendant plus probables les crises cardiaques et les maladies cardiaques.

Genre: “Les hommes sont généralement confrontés à un risque plus élevé de crise cardiaque que les femmes, bien que le risque pour les femmes augmente après la ménopause”, explique le Dr Pontone. La raison pour laquelle les hommes courent un risque accru C’est parce qu’ils sont plus susceptibles d’adopter des habitudes nocives pour la santé cardiaque, comme fumer. De plus, les hormones peuvent jouer un rôle protecteur et contribuer à réduire le risque chez les femmes préménopausées.

Histoire de famille: Comme pour la plupart des autres problèmes de santé, le Dr Pontone affirme que avoir des antécédents familiaux de crise cardiaque rend quelqu’un plus susceptible d’en faire l’expérience lui-même.

Les conditions médicales: « Des affections telles que l’hypertension, le diabète et les maladies rénales chroniques augmentent le risque », explique le Dr Pontone.

Facteurs liés au mode de vie : Dernier point, mais non le moindre, le Dr Pontone affirme qu’un mode de vie sédentaire, une alimentation malsaine, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool tous augmentent considérablement le risque de crise cardiaque.

La seule habitude à éviter pour réduire votre risque de crise cardiaque

Dr Harmony R. Reynolds, MDcardiologue à NYU Langone et L’American Heart Association passe au rouge pour les femmes expert bénévole, affirme qu’il y a une habitude que tout le monde devrait éviter s’il veut réduire son risque de crise cardiaque : fumer ou vapoter. « Si vous fumez, arrêtez ! Chaque cigarette que vous ne fumez pas réduit votre risque de crise cardiaque », dit-elle.

Le Dr Pontone est d’accord. «S’il y a une habitude à arrêter ou à éviter pour réduire considérablement le risque de crise cardiaque, c’est bien de fumer», dit-il. “Fumeur est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et peut endommager les vaisseaux sanguins, augmenter la tension artérielle et contribuer à la formation de plaques artérielles. Les produits chimiques nocifs présents dans la fumée du tabac ne accélérer la progression de l’athérosclérose mais aussi augmenter le risque de formation de caillots sanguinsaugmentant considérablement le risque de crise cardiaque.

Si vous ne fumez pas et ne vapotez pas, les deux médecins disent que l’habitude la plus importante à éviter si vous voulez réduire votre risque de crise cardiaque est manger régulièrement des aliments ultra-transformés. « Les aliments malsains augmentent le cholestérol et la tension artérielle, et favorisent la prise de poids et le diabète », explique le Dr Reynolds. Au lieu de cela, le Dr Pontone recommande de suivre un régime comprenant beaucoup de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines maigres.

De plus, les deux médecins affirment qu’il est également important de gérer le stress et de faire de l’exercice régulièrement. « L’objectif est d’au moins 20 minutes par jour d’exercice d’intensité modérée, comme marcher rapidement ou monter des escaliers, mais chaque petit geste compte. Si vous ne faites pas d’exercice maintenant, ajouter seulement cinq minutes par jour peut réduire votre risque », explique le Dr Reynolds. Si vous avez du mal à trouver le temps de faire de l’exercice, elle recommande ce qu’elle appelle des « collations d’exercice », qui ne représentent qu’une ou deux minutes d’exercice. “Lorsque vous sentez que vous avez besoin de quelque chose pour passer la journée, une minute ou deux d’exercice peuvent vous aider à vous vider la tête, et cela ne vous fera pas tomber ou prendre du poids comme le feraient des bonbons”, dit-elle, ajoutant que l’exercice soulage. le stress aussi.

N’oubliez pas que les crises cardiaques sont largement évitables. « Réduire le risque de crise cardiaque implique une approche multidimensionnelle, qui comprend l’adoption d’un mode de vie sain pour le cœur et l’arrêt des habitudes nocives comme le tabagisme », explique le Dr Pontone. « Des examens médicaux réguliers, de l’exercice physique et une alimentation saine sont des éléments cruciaux d’une stratégie globale de santé cardiaque. »

En mettant tout cela en pratique, vous réduirez non seulement considérablement votre risque de crise cardiaque, mais cela profitera également à tout votre corps. Cela pourrait bien vous sauver la vie.

