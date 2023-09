Si vous souffrez de l’un de ces problèmes de santé, il est important de faire particulièrement attention à la chaleur.

Nous avons récemment vécu ce qui a probablement été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon un annonce partagée de juillet par l’Organisation météorologique mondiale et Copernicus, le programme de surveillance du climat de l’Union européenne. Et à mesure que la planète se réchauffe, le fardeau de la santé n’est pas partagé également.

Des facteurs tels que le pays dans lequel une personne vit, combien d’argent elle possède, ce qu’elle fait comme travail, son âge et si elle vit avec des problèmes de santé jouent tous un rôle dans l’impact.

En ce qui concerne votre santé sous-jacente, toute une série de problèmes touchant tous les domaines, de la peau au cœur, peuvent être aggravés par des températures élevées. Cela signifie que les personnes souffrant de problèmes de santé doivent bénéficier de soins supplémentaires en période de chaleur extrême.

Comme toujours, vous devriez consulter votre médecin ou appeler le 911 si vous êtes en détresse ou si vous avez du mal à respirer. En outre, il est utile de connaître les symptômes d’un coup de chaleur ou s’il s’agit d’un épuisement dû à la chaleur, qui survient généralement avant le début du coup de chaleur.

Il est également important de noter que certains problèmes de santé (maladies cardiovasculaires, par exemple) sont plus fréquents chez les personnes âgées, qui peuvent déjà être en risque plus élevé de maladies dues à la chaleur. Et prenant certain médicaments peut également influencer la réponse de votre corps à la chaleur et augmenter le risque de maladies liées à la chaleur.

Conditions respiratoires

Les personnes souffrant de problèmes de santé qui affectent les poumons ou les voies respiratoires, comme asthme ou bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, sont plus affectées par la chaleur. Si vous souffrez d’une maladie respiratoire, soyez attentif aux alertes sur la qualité de l’air dans votre région et limitez votre temps dehors les jours les plus chauds.

Ce qu’il faut faire: Si vous souffrez d’asthme ou si vous utilisez un inhalateur, vous voudrez peut-être emportez votre inhalateur avec vous à tout moment, comme expliqué par Penn Medicine, et consultez votre médecin si vous remarquez une aggravation de vos symptômes. Prenez note des instructions de stockage de l’inhalateur et ne le laissez certainement pas dans votre voiture chaude.

Comme l’explique Temple Health, vous souhaiterez peut-être également planifier votre journée en fonction des périodes les plus chaudes. Par exemple, si vous devez faire des courses, essaie de sortir le matin ou plus tard dans la soirée.

Des problèmes de santé très courants, comme le diabète et l’hypertension artérielle, peuvent rendre une personne plus sensible aux températures élevées. Willie B.Thomas/Getty Images

Maladies de la peau

Les conditions météorologiques aux deux extrémités du spectre peuvent provoquer une exacerbation des symptômes chez les personnes atteintes de eczéma et rosacée. Une chaleur élevée est associée à la déshydratation, à la transpiration et à une exposition accrue au soleil, ce qui peut déclencher une poussée d’affection cutanée. De plus, les personnes sujettes à acné peut remarquer plus d’éruptions cutanées en été, grâce à toute cette sueur et aux bactéries qu’elle contient.

Ce qu’il faut faire: Si vous souffrez d’eczéma, suivez ces conseils pour les mois d’été du Association de l’Académie américaine de dermatologie:

Pour garder la peau hydratée (et réduire le risque de poussée) : limitez les douches à une par jour, dans de l’eau tiède, et essayez de ne pas dépasser 10 minutes. Si vous faites quelque chose qui vous fait transpirer et nécessite une autre douche, essayez de prendre une douche fraîche.

Utilisez des savons, des shampoings et même du détergent à lessive sans parfum, si vous le pouvez. La sueur peut rendre une personne sensible aux parfums ou aux colorants encore plus sensible. (De plus, n’en faites pas trop avec le savon en général.)

Portez des vêtements amples.

Si vous êtes sujet à l’acné, prenez particulièrement soin de vous doucher ou de vous rincer après avoir fait de l’exercice ou transpiré par la chaleur, car l’accumulation de bactéries et de sueur peut rendre tout le monde plus sensible aux boutons.

Si vous souffrez d’une affection cutanée, portez une attention particulière aux ingrédients de votre crème solaire. L’Association nationale de l’eczéma recommande ingrédients à base de minéraux.

Diabète

Environ 11% des personnes aux États-Unis souffrent de diabète et de personnes atteintes à la fois de type 1 et de type 2 le diabète ressent davantage la chaleur que d’autres, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Le diabète peut entraîner des complications qui interfèrent avec le fonctionnement de vos glandes sudoripares et donc avec la capacité de votre corps à se refroidir. Le diabète peut également vous déshydrater (la déshydratation est un symptôme très courant du diabète, et à ne pas négliger), aggravant un problème déjà courant pendant les mois d’été. De plus, selon le CDC, les températures élevées peuvent modifier la façon dont votre corps utilise l’insuline.

Ce qu’il faut faire: Évitez autant que possible de prendre un coup de soleil, car les coups de soleil peuvent augmenter votre glycémie, selon le CDC. Pour ce faire, portez de la crème solaire, un grand chapeau et même des vêtements amples et protecteurs, si vous le pouvez. Le CDC recommande également pas aller pieds nus, même sur la plage.

Pour rester hydraté, essayez d’éviter ou de limiter l’alcool ou la caféine lors des journées très chaudes. Si vous utilisez de l’insuline, assurez-vous de la conserver comme indiqué et loin des températures extrêmes (PDF), car cela peut lui faire perdre son efficacité.

Une dernière remarque : le diabète est très courant. Si vous n’avez pas reçu de diagnostic mais que vous craignez de souffrir de diabète et que vous n’avez pas vérifié votre glycémie, c’est le moment de prendre rendez-vous.

Maladie cardiaque et hypertension artérielle

Avoir chaud peut mettre une pression supplémentaire sur votre cœur (PDF), ce qui peut poser problème si vous vivez avec une maladie cardiovasculaire. De plus, les personnes souffrant d’hypertension artérielle sont plus susceptible de souffrir de maladies liées à la chaleur ou subir un coup de chaleur. De plus, certains médicaments courants que les gens prennent pour leur cœur ou leur tension artérielle peuvent affecter la réponse du corps à la chaleur, y compris les bêtabloquants et les diurétiques.

Ce qu’il faut faire: Essayez de limitez les choses qui excitent votre corps ou augmentent votre tension artérielle, comme boire de la caféine ou faire quelque chose d’intense quand il fait chaud dehors, selon le ministère de la Santé de l’État du Mississippi. Et comme toujours, Restez hydraté.

Vous pouvez également profiter des fruits de l’été, comme les légumes frais du jardin, pour compléter votre alimentation et créer une alimentation plus saine pour le cœur.

Comme pour le diabète, utilisez ces mois chauds comme excuse pour faire vérifier ou gérer votre tension artérielle. L’hypertension artérielle est extrêmement courante – environ la moitié des adultes américains l’avoir.

Grossesse

La chaleur élevée, ainsi que la pollution, peuvent affecter une grossesse et augmenter le risque d’accouchement précoce, faible poids à la naissance et d’autres résultats non idéaux. Cela s’ajoute au fait de rendre la grossesse beaucoup moins confortable.

Ce qu’il faut faire: Si vous êtes enceinte, prenez les mesures que vous prendriez normalement pour maintenir votre température corporelle interne au frais, comme rester à l’intérieur autant que possible pendant les journées chaudes et vous assurer de rester hydraté. Pour maintenir votre apport nutritionnel malgré la chaleur, essayez de manger petits repas frais (comme des bols de fruits ou des salades copieuses), comme le suggère BabyCenter.

La recherche a montré que les facteurs de stress environnementaux, notamment les températures élevées et la chaleur, affectent la grossesse et le développement du fœtus. Oscar Wong/Getty Images

Maladies auto-immunes

Les problèmes de santé qui commencent au niveau du système immunitaire peuvent s’aggraver pendant les mois d’été. Selon le Global Autoimmune Institute, températures élevées, lumière UV et humidité peut déclencher une réponse immunitaire. Le lupus, la sclérose en plaques (SEP), la polyarthrite rhumatoïde et bien d’autres encore peuvent tous être exacerbés par la chaleur, que les effets soient au niveau des articulations (comme dans le cas de l’arthrite) ou neurologiques (comme dans le cas de la SEP).

Ce qu’il faut faire: Le Société nationale de la sclérose en plaques recommande de faire tout ce que vous faites probablement déjà pour rester au frais, comme rester dans un espace climatisé (la société note également que vos coûts de climatisation peuvent être déductibles d’impôt, si votre fournisseur de soins de santé rédige une ordonnance pour minimiser les symptômes) . Mais il recommande également d’effectuer un pré-refroidissement et un post-refroidissement si vous faites de l’exercice, en ajoutant progressivement de l’eau froide à l’eau tiède du bain. En général, comme le dit le Global Autoimmune Institute, soyez attentif aux changements brusques de température, qui peuvent également causer des problèmes (par exemple, passer d’une pièce climatisée très froide à une journée ensoleillée à 90 degrés). Laissez à votre corps le temps de s’y habituer.

Si vous souffrez d’une maladie auto-immune qui affecte la peau, comme le psoriasis, et que le temps chaud aggrave la situation au lieu de l’améliorer, vous pouvez aider à prévenir une poussée en suivant les conseils de soins de la peau destinés aux personnes souffrant d’eczéma, comme utiliser des savons doux et limiter les douches chaudes.

Problèmes de santé mentale

La chaleur extrême et le changement climatique affectent la santé mentale de nombreuses manières, et de nombreux problèmes de santé mentale sont plus susceptibles de survenir chez les personnes souffrant d’autres problèmes de santé ou affectées par des facteurs qui les rendent plus vulnérables à la chaleur intense, comme la pauvreté. Selon l’American Psychiatric Association, la chaleur extrême peut donner l’impression aux gens plus irritable et peut aggraver les symptômes de la dépression. Certaines personnes sont plus explicitement affectées par la chaleur, comme les personnes atteintes de schizophrénie qui ont plus de difficultés à réguler leur température corporelle. Également psychotrope médicaments l’humeur ou le comportement des personnes peuvent augmenter le risque de maladie liée à la chaleur.

La chaleur peut également impacter la qualité du sommeil, qui est directement liée à l’état de votre santé mentale.

Ce qu’il faut faire: Si vous présentez des symptômes d’anxiété ou de dépression, si vous vous sentez désespéré ou si vous ressentez d’autres sentiments désagréables, demandez de l’aide. Consultez ces services de thérapie en ligne ou ces conseils pour vous faire des amis avec lesquels vous pourriez ressentir un sentiment de communauté.

Pour tout le monde, assurez-vous de contacter votre voisin et de vous enregistrer en cas de canicule, qu’il ait une condition physique qui le rend plus sensible à la chaleur ou des difficultés mentales. Parfois, les symptômes d’épuisement dû à la chaleur, ou un coup de chaleur plus grave, peuvent survenir sur une personne.