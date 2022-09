Si vous souffrez d’apnée du sommeil et d’un implant de dispositif médical, vérifiez votre masque CPAP

Les masques de thérapie CPAP ou Bi-Level PAP avec clips ou sangles de casque magnétiques présentent un risque potentiel de blessures graves pour certaines personnes, selon une alerte de sécurité publiée cette semaine de Philips Respironics et par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les pièces magnétiques incluses sur certains modèles de masques de thérapie du sommeil représentent un danger pour ceux qui ont un stimulateur cardiaque, des clips d’anévrisme, des attaches magnétiques pour prothèses dentaires ou tout autre dispositif médical ou implant qui pourrait être affecté par des aimants, selon l’alerte. Pour une liste plus complète des appareils qui pourraient vous mettre en danger, consultez la publication alerte de sécurité.

Il est important de noter que les personnes qui n’ont pas d’implant métallique dans leur corps et qui ne vivent avec personne qui en a, peuvent continuer à utiliser en toute sécurité les masques de thérapie du sommeil concernés, selon l’alerte, tant que les masques sont utilisés “selon aux instructions et à l’étiquetage mis à jour.”

Si vous avez un implant métallique, vous devez cesser d’utiliser les masques de thérapie du sommeil de Philips avec des aimants et parler à votre médecin pour trouver un remplacement. Plus de 17 millions de masques avec les clips magnétiques ont été distribués. Philips Respironics a reçu 14 rapports de patients indiquant que les aimants du masque pourraient avoir interféré avec les stimulateurs cardiaques et les shunts, provoqué des convulsions et des modifications des battements cardiaques, ou soulevé d’autres préoccupations.

Philips, US Food and Drug Administration



Pression positive continue des voies respiratoires (CPAP) ou masques similaires sont couramment utilisés pour traiter apnée du sommeilun trouble qui fait que les gens arrêtent momentanément de respirer pendant leur sommeil.

Les patients ayant des questions peuvent contacter Philips au 1-800-345-6443. Dans un FAQl’entreprise a déclaré qu’elle “avait l’intention de fournir un masque de remplacement sans clips magnétiques” aux personnes concernées.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.