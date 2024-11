« Si vous résolvez réellement un problème, vous ne parlez pas de battage médiatique », déclare un investisseur

Le battage médiatique est palpable : alors que les techniciens d’ici et d’ailleurs convergent pour TechCrunch Disrupt 2024 à San Francisco – l’un des seuls endroits où Waymo est accessible au public – il y a de nombreuses discussions sur le service de véhicule autonome.

« Si vous pensez au battage médiatique sur l’IA et tout, tout le monde est enthousiasmé par ce à quoi ressembleront 10 ans plus tard, quand vous regardez les voitures autonomes », a déclaré Pegah Ebrahimi, co-fondatrice et associée directrice de FPV Ventures, sur scène à TechCrunch. Perturbez 2024. « On ne devient pas parfait avant un certain temps, mais les gens sont vraiment excités, et ils vivent dans ce monde d’optimisme quant à ce que cela pourrait être, et ils veulent en quelque sorte que tout se passe maintenant. »

L’enthousiasme suscité par Waymo parmi les participants de Disrupt en dehors de San Francisco est un exemple clair de la façon dont fonctionne le battage médiatique : nous investissons davantage dans ce qui pourrait arriver, par opposition à ce qui se passe réellement actuellement, à savoir que Waymo est plus lent (et parfois plus cher). qu’Uber. Mais c’est amusant et irrésistible de partager une vidéo du véhicule sans conducteur sur les réseaux sociaux.

Pour Natalie Sportelli, directrice de Bullish, les médias sociaux sont un élément clé du fonctionnement du battage médiatique.

« Je pense que l’enthousiasme suscité par Internet et les médias crée beaucoup de battage médiatique auprès des consommateurs. [products] », a déclaré Sportelli sur scène. Mais les réseaux sociaux ne fonctionnent pas uniquement pour les expériences futuristes comme Waymo. Même Mill, que le fondateur Harry Tannenbaum appelle « le pire cauchemar du raton laveur », a réussi à exploiter 80 000 abonnés sur Instagram pour sa poubelle high-tech.

« Nous demandons aux gens de venir plonger avec nous dans la benne à ordures », a déclaré Tannenbaum. « Je pense que chaque fois que des personnes peuvent vous aider à amplifier votre message et à créer un contenu vraiment passionnant et intéressant en soi, c’est bien mieux que de payer pour un clic. »

Les bacs de Mill déshydratent les matières compostables et les décomposent en marc, qui peut être utilisé pour le jardinage ou comme aliment pour les poulets. La technologie des déchets n’est peut-être pas particulièrement glamour, mais son activité peut facilement être recadrée comme une technologie verte précieuse qui a le potentiel de réduire le gaspillage alimentaire (une fois que Mill aura atteint un prix accessible au consommateur moyen – à l’heure actuelle, l’appareil coûte 360 ​​$ par an).

Du côté des consommateurs, Sportelli affirme que la meilleure façon de tirer parti du battage médiatique est d’établir des relations durables avec les clients.

« Une chose que j’ai certainement apprise au cours de toutes mes différentes carrières est que les gens vous aimeront et continueront à acheter chez vous s’ils aiment vraiment l’expérience du produit et aiment ce qu’ils ressentent », a-t-elle déclaré. Cela reste vrai, qu’il s’agisse d’un produit tendance comme le nettoyant pour le visage Glossier ou, oui, d’une poubelle. « C’est également vrai avec le SaaS B2B, par exemple, j’adore Guideline, mon fournisseur 401(K), et c’est un logiciel, et je pense que l’expérience est incroyable. »

Compte tenu du battage médiatique actuel autour de l’IA, certaines entreprises sont impatientes de dire aux investisseurs qu’elles fonctionnent grâce à l’IA, tandis que d’autres le sont moins ouvertement. Ce que vous ne comprendrez peut-être pas du produit Mill’s à première vue, c’est qu’il utilise l’IA pour savoir quand il y a suffisamment de nourriture dans le bac pour commencer à le déshydrater.

En tant qu’investisseur, Ebrahimi s’intéresse davantage au potentiel global d’une entreprise qu’à sa relation avec le buzz médiatique.

« Si vous résolvez réellement un problème, vous ne parlez pas de trucs à la mode – vous vous dites que c’est le problème que je résous », a-t-elle déclaré. « Vous ne voulez pas entendre parler de battage médiatique. … Vous voulez juste savoir, qu’est-ce que vous résolvez et pouvez-vous le résoudre pour moi efficacement ?