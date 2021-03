Les humains utilisent une variété d’indices visuels pour prévoir où les autres membres d’une foule iront ensuite, a déclaré Hisashi Murakami, professeur à l’Institut de technologie de Kyoto et auteur du nouvel article. Il était curieux de savoir ce qui se passerait si l’attention portée à ces détails était perturbée, et ainsi, dans une série d’expériences en plein air sur le campus de l’Université de Tokyo, lui et ses collègues ont filmé deux groupes d’étudiants dans une passerelle d’environ 9 mètres de long.

Les chercheurs ont ensuite demandé à trois des étudiants d’effectuer une tâche sur leur téléphone pendant qu’ils marchaient – un simple ajout à un chiffre, pas trop pénible mais suffisant pour garder le regard dirigé vers le bas plutôt que vers l’avant.

Lorsque ces élèves étaient placés à l’arrière de leur groupe, la distraction n’affectait pas la façon dont les groupes se dépassaient. Mais lorsque les marcheurs distraits étaient en tête du peloton, il y a eu un ralentissement dramatique du rythme de marche de tout le groupe. Il a également fallu plus de temps pour que les voies claires se forment.

Les gens distraits ne bougeaient pas non plus sans heurts. Ils ont fait de grands pas sur le côté ou ont esquivé les autres d’une manière que les chercheurs ont rarement vue en l’absence de distractions. Les piétons inattentifs de l’expérience ont également induit ce comportement chez les autres; les gens qui ne regardaient pas leurs téléphones bougeaient de manière plus saccadée qu’ils ne le faisaient quand il n’y avait pas de téléspectateurs. Il est apparu que quelques personnes ne prêtant pas toute leur attention à la navigation pouvaient changer le comportement de toute la foule de plus de 50 personnes.

Regarder son téléphone peut avoir cet effet car cela prive les autres des informations contenues dans nos regards, suggèrent les chercheurs. Où nous regardons au fur et à mesure que nous nous déplaçons, diffuse des détails sur la direction que nous avons l’intention d’aller ensuite. Sans cela, il est plus difficile pour les passants de nous éviter gracieusement. Et le simple fait d’esquiver les autres au fur et à mesure que nous avançons, les yeux détournés, plutôt que de bouger avec un but, nous rend encore plus imprévisibles.

Alors que de plus en plus de personnes utilisent des smartphones et d’autres appareils qui contribuent à distraire la marche, il peut être nécessaire pour les architectes et les urbanistes concernés par le mouvement des foules de prendre en compte ce comportement modifié, selon les chercheurs.