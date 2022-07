Si vous prévoyez de rendre visite à des parents vieillissants, apportez une liste de choses à faire

Naviguez sur des sujets difficiles.

Lorsqu’un changement est nécessaire, il est important de garder vos parents au centre de la conversation autant que possible, a déclaré Mme Darden Gardyne, en les écoutant et en obtenant leurs commentaires sur la recherche de solutions. “Si vous commencez à dicter, ça ne va pas bien se passer”, a-t-elle déclaré. “Il vaut mieux demander, ‘Qui pensez-vous peut nous aider avec ça?'”

Se tourner vers la logique plutôt que vers l’émotion peut également aider à aborder des sujets difficiles, a déclaré le Dr Ali. Si vos parents regardent la télévision avec le volume au maximum, par exemple, dit-elle, vous pourriez leur demander s’ils ont du mal à entendre la sonnette, la minuterie de la cuisine ou le téléphone, afin de commencer à parler de la nécessité d’un test auditif ou appareils auditifs.

Communiquer avec les soignants.

La mère de M. Elias vit seule avec l’aide d’aides, mais l’agence qui les emploie a du mal à envoyer les mêmes aides de manière cohérente, une situation aggravée par la pandémie, lorsque les gens ont eu peur de s’occuper des autres dans leur maisons. Pour faciliter les choses pour toutes les personnes impliquées, M. Elias a créé “un manuel” pour les aides qui fournit des informations sur ses médicaments et ses problèmes de santé, mais comprend également les plats préférés de sa mère, ses routines quotidiennes et les numéros de téléphone des parents locaux avec lesquels elle peut parler. si elle est agitée. “Elle peut paniquer si elle voit une personne étrange dans sa maison”, donc ces pierres de touche peuvent aider à réduire son anxiété et faciliter le travail des soignants, a déclaré M. Elias.

M. Troy, du programme des survivants de l’Holocauste, conseille aux enfants adultes de se lier d’amitié avec les personnes dans la vie de leurs parents, y compris les aides-soignants à domicile, les voisins, les réparateurs locaux ou les amis. “Non seulement ils peuvent observer votre proche lorsque vous êtes absent, mais ils peuvent également signaler tout changement que votre proche peut ne pas partager”, a-t-il déclaré, ou les aider pour de petites questions en votre nom.

Encouragez l’exercice.

Sans événements auxquels assister et amis à visiter, les parents ont peut-être pris l’habitude de faire plus de siestes ou de regarder plus de télévision, a déclaré Leslie Forde, fondatrice de Mom’s Hierarchy of Needs, une entreprise qui étudie les soins personnels pour les mères et consulte les entreprises sur politiques favorables à la famille. Cela ne figure peut-être pas sur leur liste de choses à faire, mais aider les parents à redevenir actifs peut améliorer leur santé physique et mentale. Lorsque Mme Forde a repris contact avec ses parents récemment, elle leur a suggéré de faire des promenades autour de la cour de récréation où ils aimaient regarder les enfants, de faire de petites courses à pied et d’utiliser le vélo stationnaire à la maison.

N’oubliez pas que tout le monde peut utiliser de l’aide.

Même les parents plus âgés qui ont prospéré pendant la pandémie peuvent avoir besoin d’aide. Richard et Roseanne Packard de Berkeley, en Californie, tous deux à la fin des années 70, ont entrepris des tâches telles que le resurfaçage de leur terrasse eux-mêmes pendant la pandémie et avaient un masque N95 pour chaque jour de la semaine stocké dans des paniers étiquetés afin qu’ils puissent être utilisés la semaine suivante . Pourtant, lorsque leur fille et leur petit-fils d’âge universitaire sont venus du Wisconsin pendant cinq jours à la mi-mai, ils avaient du travail pour réorganiser les meubles, emballer les cadeaux et les déposer à Goodwill, et déplacer de lourdes pierres de jardin. “Nous les aidions à optimiser”, a déclaré leur fille, Suzanne Swift. Après avoir été principalement confinés à la maison, ils étaient prêts à apporter des changements, “mais avaient besoin d’une assistance technique et de muscles pour y arriver”, a-t-elle déclaré.