« Si vous pouviez nous accepter, nous serions très heureux » : de jeunes footballeurs afghans plaident pour être acceptés comme réfugiés | Nouvelles du monde

Des filles de l’équipe junior de football d’Afghanistan ont appelé le Royaume-Uni à leur accorder un asile d’urgence après leur fuite au Pakistan le mois dernier pour échapper aux menaces de mort des talibans.

Parlant pour la première fois de leur calvaire, l’un des jeunes footballeurs a déclaré à Sky News qu’il ne restait plus qu’une semaine au groupe sur leurs visas pakistanais et a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce qui pourrait leur arriver s’ils étaient contraints de rentrer chez eux.

Narges, 18 ans, a déclaré qu’elle et ses coéquipières cherchaient également désespérément la chance de rejouer au football – quelque chose qui est interdit aux filles sous les talibans.

Image:

Sabria et Narges espèrent qu’un pays les acceptera, ainsi que leurs coéquipiers, en tant que réfugiés



« La seule chose que nous savons tous, c’est que nous ne voulons plus retourner en Afghanistan », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour le gouvernement britannique, l’adolescente a ajouté: « Si vous pouvez nous accepter, nous serions vraiment heureux de pouvoir vivre au Royaume-Uni et d’avoir le Royaume-Uni comme pays d’accueil pour nous.

« La seule chose que nous voulons de votre gouvernement et de vos institutions humanitaires, c’est de nous trouver un pays d’accueil afin de nous aider à être à nouveau heureux et vivants, à refaire une vie et à être de bons joueurs de football à l’avenir. »

Image:

Sabria joue pour l’équipe nationale des moins de 23 ans



Quelque 35 jeunes footballeuses – dont beaucoup faisaient partie de l’équipe junior, âgées de 13 à 19 ans – ont fui l’Afghanistan vers le Pakistan dans des bus avec l’aide de la branche caritative d’une entreprise basée au Royaume-Uni.

Khalida Popal, ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine afghane, les a également soutenues.

Ils ont passé des heures coincés à la frontière, les gardes talibans les menaçant et essayant de les repousser. Certaines des filles ont été battues. Mais ils n’ont pas abandonné.

« C’était si difficile pour nous », a déclaré Narges.

« Les talibans étaient violents. Ils nous ont menacés : ‘Nous ne savons pas qui vous êtes mais si vous ne pouvez pas passer la frontière, nous vous tuerons tous ici’.

Même lorsqu’ils ont laissé passer le groupe, vers 2 heures du matin, c’était toujours très difficile et émouvant.

« C’était le dernier moment où nous avons vu des talibans. Nous avons quitté notre pays avec douleur », a déclaré Narges, la voix brisée et les larmes coulant sur son visage.

« C’était si difficile pour nous de quitter l’endroit où tu es né et où tu as grandi. »

Image:

Sabria a déclaré à Sky News que le football « est ma vie »



De nombreux adolescents et jeunes femmes ont pu voyager avec leurs parents et leurs frères et sœurs, avec un total de 129 joueurs et familles séjournant désormais dans un hôtel à Lahore.

Mais leurs visas doivent expirer le 12 octobre.

« Nous avons tellement peur de cette affaire », a déclaré Narges.

« Il n’y a toujours aucun pays pour nous accepter comme réfugiés. Nous ne savons pas après ces jours ce qui nous arriverait et ce que nous pouvons faire. »

Ils ont reçu des messages de soutien d’un certain nombre de clubs de Premier League au Royaume-Uni, dont Leeds United, mais ont besoin du ministère de l’Intérieur pour leur accorder l’asile.

Siu-Anne Marie Gill est directrice générale de la Fondation ROKiT, qui soutient les filles. Elle a exhorté tous les pays, y compris le Royaume-Uni, à les accueillir.

« Ces filles, qui ont un courage extraordinaire… peuvent enrichir une communauté », a-t-elle déclaré.

« Nous aimerions que le gouvernement britannique leur offre un visa. »

Elle a dit qu’elle comprenait qu’il y avait également de nombreuses personnes en attente d’asile et qu’elle ne voulait pas sauter la file d’attente, mais la menace d’expiration des visas des footballeurs signifiait qu’il y avait un besoin d’urgence.

« Ils seront ramenés à la frontière si nous ne trouvons pas de pays d’accueil pour les accueillir. »

Narges et ses coéquipières veulent juste pouvoir à nouveau jouer au football, étudier et être en sécurité.

Narges a déclaré qu’elle avait développé un amour du sport en tant qu’étudiante.

« Nous jouions au football dans un pays arriéré comme l’Afghanistan, un pays où ils ne croient pas aux femmes, ils doivent rester à la maison », a-t-elle déclaré.

« Dans une situation aussi difficile, nous jouions au football que nous aimons. Nous aimons vraiment le football. Cela signifie la liberté pour nous. Lorsque nous sommes ensemble, nous nous sentons vivants. »

Il y avait du désespoir en août alors que certains Afghans tentaient de quitter le pays après la prise de contrôle des talibans



Mais tout a changé lorsque les talibans sont revenus au pouvoir en août, empêchant de nombreuses filles d’aller à l’école et encore moins de faire du sport.

Narges a déclaré qu’elle devait cacher ses liens avec le football.

Un deuxième footballeur, qui a également parlé à Sky News, a déclaré qu’elle devait faire de même.

À 23 ans, Sabria joue pour l’équipe nationale des moins de 23 ans et faisait également partie du groupe qui a fui l’Afghanistan.

« Le football, c’est ma vie », a-t-elle déclaré, s’exprimant via Zoom, assise à côté de Narges, à l’hôtel.

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient leurs joueurs préférés, Narges a répondu l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, tandis que Sabria a choisi l’Espagnol Sergio Ramos, notant que, comme lui, elle était la capitaine de son équipe et une défenseure.

Des membres de l’équipe de jeunes femmes afghanes ont déjà réussi à obtenir l’asile au Portugal après avoir fui leur pays.