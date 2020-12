Caviar, une marque russe qui fabrique des accessoires haut de gamme et des gadgets en édition spéciale, a lancé sa version des nouveaux écouteurs Apple AirPods Max. La version Caviar des AirPods Max sera disponible dans les options de couleur or noir et or blanc et Caviar dit qu’elles seront publiées en une seule pièce dans le monde entier, ce qui signifie simplement que ces AirPods Max seront super exclusifs. Les options de couleur or noir et or blanc sont au prix de 108 000 $, ce qui équivaut à environ Rs 79,30 622 selon la conversion directe aux taux de change actuels. Et vous pensiez que les écouteurs Apple AirPods Max au prix de Rs 59 900 sont chers.

Le Caviar AirPods Max de couleur or noir reçoit le traitement or sur la coque extérieure des écouteurs et une bande de chaque côté de l’arc du serre-tête, tandis que la doublure intérieure et le serre-tête sont de couleur noire. C’est la même combinaison pour le blanc or, où le noir est remplacé par du blanc. Caviar dit que les éditions AirPods Max sont faites de cuir de crocodile noir rare et d’or 750 pur. Attention, le prix n’inclut pas les droits d’importation et autres frais que le service des douanes peut appliquer une fois que votre envoi est arrivé dans le pays.

Les AirPods Max sont au prix de Rs 59 900 et peuvent être proposés en cinq couleurs: gris sidéral, argent, vert, bleu ciel et rose, le tout en finition bicolore. Les AirPods Max d’Apple offrent un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit, un mode de transparence et un son spatial. Les AirPods Max s’inspirent de l’Apple Watch et disposent d’une commande numérique intégrée pour des changements de volume plus fins, ainsi que de la possibilité de lire et de mettre en pause la musique, de sauter des pistes et de gérer les appels téléphoniques. Dans chaque oreille se trouvent des pilotes audio de 40 mm conçus par Apple.

Caviar vend également des versions jazzées en édition limitée de l’Apple iPhone 12 Pro ainsi que du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, de la série Galaxy S20 et du Galaxy Z Flip.