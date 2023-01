Si vous pensiez que la technologie était effrayante auparavant, attendez de voir ceci

Chaque année, il semble que les entreprises technologiques proposent des gadgets plus fascinants pour améliorer nos vies. La semaine dernière, l’industrie a tout montré de voitures qui changent de couleur aux arroseurs intelligents qui s’allument automatiquement lorsqu’ils sentent que le jardin devient trop sec. Mais il y a des moments où nous nous demandons : juste parce que l’industrie de la technologie peut faire toutes ces choses géniales, n’est-ce pas ?

Le CES de cette année inclus certains produits qui, à première vue, semblent plus effrayants que cool. Comme un vélo d’appartement intégré dans un bureau pour alimenter votre ordinateur ou un appareil qui couvre votre bouche dans le monde réel pendant que vous discutez lors d’une conférence téléphonique ou jouez à un jeu. Peut-être que la plupart des sourcils étaient un capteur pour votre cuvette de toilette, destiné à analyser votre pipi. Et tandis que la poussée toujours croissante des caméras dans nos vies signifie que les gens peuvent désormais diffuser en direct leurs propres moments de style Great British Bake Off de leur fouril y a la vraie question de savoir combien de caméras connectées à Internet sont trop nombreuses et à quelles entreprises nous pouvons faire confiance pour y accéder.

Dans chaque cas, ces produits pourraient avoir de bonnes raisons d’être, mais nous devons nous demander s’ils pourraient également aider à ouvrir la voie vers l’avenir dystopique dont nous avons été avertis dans la science-fiction au fil des décennies.

“Nous avons vu tant de choses qui relevaient de la science-fiction dans les années 80 et 90 qui sont devenues des faits scientifiques”, a déclaré Arnold Schwarzenegger, dont la présence au CES de cette année a involontairement suscité l’inquiétude croissante des gens à propos de la technologie qui devient incontrôlable. Schwarzenegger, après tout, a joué le rôle du méchant meurtrier et du héros des robots T-800 dans la franchise de films Terminator. “Dans la plupart de mes films, les machines étaient un ennemi”, a-t-il déclaré au public de l’émission sans la moindre ironie.

Il a cependant déclaré que les entreprises semblent apprendre de ses divers rôles à Hollywood, “que pour que la technologie fonctionne vraiment, elle doit fonctionner avec les humains et non contre nous”.

Voici quelques produits qui brouillent cette ligne, peu importe à quel point leurs inventeurs sont bien intentionnés.

Au nom de la protection de vos conversations

Concilier vie professionnelle et vie familiale a été l’un des plus grands combats de la pandémie. Qu’il s’agisse d’enfants souffrant de fièvre de cabine interrompant le travail ou de conférences téléphoniques en duel entre conjoints travaillant dans la même pièce libre de la maison, nous avons tous eu ces moments où le cône de silence de Get Smart aurait été le bienvenu. C’est là que Mutalk de Shiftall croit que cela peut aider.

L’appareil ressemble à une version technique étrange d’un bâillon, mais il est en fait destiné à vous aider à parler plus facilement dans les mondes virtuels et professionnels avec lesquels vous pouvez interagir. Il s’appelle lui-même un “microphone Bluetooth insonorisé qui empêche les autres d’entendre votre voix et en même temps, empêche le bruit ambiant d’entrer dans le microphone”.

startup française Skyté a créé un masque insonorisant similaire pour assurer la confidentialité des appels dans des endroits bondés et bruyants. Cela ressemble plus à une version volumineuse des masques réutilisables auxquels nous nous sommes tous habitués pendant la pandémie, mais Skyted dit qu’il absorbe 80% des vibrations vocales et les dirige à la place via une connexion Bluetooth sans fil vers nos téléphones ou ordinateurs.

“Mon concept original était du point de vue du transport, car je me concentrais sur la façon dont nous pouvions empêcher la voix humaine de voyager pour garder les appels privés, silencieux et confidentiels”, a déclaré le PDG de Skyted, Stéphane Hersen, dans un communiqué lors de l’annonce de son appareil. “Nous avons tous fait l’expérience d’appels dans des situations très bruyantes, avec un potentiel élevé d’atteintes à la confidentialité et d’agressions sonores fréquentes contre ceux qui nous entourent, sans parler des conférences téléphoniques concurrentes même au sein de nos propres maisons.”

Vous travailler plus dur pour le travail

Il y a un moment dans l’émission télévisée de science-fiction dystopique de Netflix Black Mirror où les protagonistes de l’épisode sont obligés d’utiliser des vélos stationnaires qui génèrent de l’électricité en échange de “mérites”, qu’ils utilisent pour payer leurs besoins quotidiens.

Ce n’est probablement pas l’idée que les concepteurs d’Acer espéraient évoquer lorsqu’ils ont créé l’eKinekt BD 3, un vélo stationnaire fusionné à un bureau. Lorsque les utilisateurs pédalent, leur énergie est acheminée vers une batterie. Acer a déclaré qu’il envisageait le produit comme un moyen de “renforcer des modes de vie durables et plus sains”, et peut-être en clin d’œil aux craintes que les gens pourraient avoir, la société a déclaré que la batterie de l’appareil peut charger vos appareils, que vous pédaliez ou non.

Je donne un point au produit pour essayer de créer une configuration de travail plus durable, mais je vais soustraire un point pour nous avoir fait revivre par inadvertance Black Mirror. 15 millions de mérites épisode.

Des capteurs très personnels

Il y a des millions de personnes aujourd’hui qui doivent uriner dans des tasses de test ou utiliser des bandelettes de test pour suivre leur nutrition, leurs fonctions rénales et leurs cycles menstruels. Mais Withings pense qu’un capteur attaché à une cuvette de toilettes peut aider à simplifier tout cela, en utilisant une cartouche pour détecter puis transmettre les résultats à une application.

“Vous n’y pensez pas et vous faites simplement ce que vous faites tous les jours”, a déclaré le PDG de Withings, Mathieu Letombe, à CNET.

Bien sûr, sa simple existence soulève des questions plus larges sur nos données personnelles et la confiance que nous accordons aux entreprises technologiques pour les protéger. Les partisans préviennent, par exemple, que le pistes numériques des demandeurs d’avortement pourrait être utilisé comme preuve pénale dans les États où l’avortement est poursuivi.

Trois mois après la La Cour suprême des États-Unis a annulé Roe c. Wade, supprimant les droits corporels garantis aux femmes aux États-Unis depuis près de 50 ans, les dirigeants d’Apple ont franchi une étape supplémentaire en rappelant aux gens que les données de santé et le suivi du cycle effectués via l’Apple Watch et l’iPhone sont “cryptés sur votre appareil et accessibles uniquement avec votre code d’accès, Touch ID ou Face ID.” Les données sont davantage protégées entre les appareils et les sauvegardes, et “Apple n’a pas la clé pour déchiffrer les données et ne peut pas les lire”, Sumbul Desaïle vice-président de la santé d’Apple, a alors déclaré.

De son côté, Withings indique sur son site qu’en tant qu’entreprise française, elle est soumise à Règlements de l’Union européenne “qui vous garantissent un niveau élevé de protection de vos données personnelles”, bien qu’il reconnaisse également qu’il doit suivre une “divulgation obligatoire” à “certaines autorités” lorsque c’est obligé par la loi. Withings indique également que si vous supprimez votre compte, les informations ne peut pas être extrait de ses systèmes après sept jours.

La grande technologie regarde

Celui-ci concerne moins ce qu’est le produit que celui qui l’a fabriqué. Il existe déjà de nombreuses technologies connectées dashcams sur le marché, mais ce qui rend la Car Cam à 250 $ de Ring la plus intéressante, c’est qu’elle est conçue pour fonctionner avec l’application et le service plus larges de Ring. Cela peut être un avantage pour les fans des produits de l’entreprise, mais ce n’est pas une victoire aussi garantie pour ceux qui ont suivi les relations étroites de Ring avec les forces de l’ordre et son annonce l’année dernière qu’il se réserve le droit de partager toute séquence vidéo avec le gouvernement dans les “situations d’urgence” indépendamment du consentement de l’utilisateur ou s’il y a un mandat.

Ring’s Car Cam est en fait deux caméras, l’une pointant vers la rue et l’autre pointant vers l’intérieur vers les passagers. Ring a déclaré avoir construit un obturateur physique sur le côté de l’appareil faisant face à la voiture. Si quelqu’un ferme cet obturateur, il éteint également les microphones, bien que la caméra orientée vers l’extérieur continue d’enregistrer. “L’une des meilleures choses à propos de la confidentialité est qu’elle soit manuelle – qu’elle soit physique”, a déclaré le PDG de Ring, Jamie Siminoff. dans une interview avec Justin Eastzer de CNET.