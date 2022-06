Si vous ne vous inquiétez pas de la crise des soins infirmiers en Ontario, vous ne faites tout simplement pas attention

La semaine dernière, Statistique Canada et la Banque du Canada ont publié des données troublantes qui affectent considérablement, mais discrètement, le système de santé de l’Ontario. Statistique Canada a signalé que, dans un contexte d’augmentation du nombre de postes vacants à l’échelle nationale, les postes vacants dans le secteur des soins de santé atteignent des niveaux record, plus des deux tiers de ces postes étant représentés par des rôles infirmiers.

Cette même profession a reçu au plus une augmentation de salaire de 1% l’année dernière, un plafond imposé par le projet de loi 124 sur la limitation des salaires. Les soins infirmiers ont connu un exode dramatique pendant la pandémie; maintenant, les infirmières restantes sont confrontées à des problèmes de dotation en raison de la pression croissante des hôpitaux. En plus de l’annonce par la Banque du Canada que l’inflation atteindra des sommets jamais vus depuis des décennies, il semble inévitable que les taux de postes vacants chez les infirmières continueront de s’aggraver.

Si vous ne vous inquiétez pas de la crise des soins infirmiers en Ontario aujourd’hui, vous n’y prêtez tout simplement pas attention. Pour de nombreuses personnes, les soins de santé existent derrière les murs de l’hôpital. Ses problèmes sont faciles à ignorer jusqu’à ce que l’on se retrouve à attendre des heures dans une salle d’attente d’un service d’urgence, incapable de consulter son médecin de famille en personne et confronté à des chirurgies reportées ou à des listes d’attente d’un an pour des services communautaires spécialisés.

Chacun d’entre eux sont les conséquences actuelles de décennies de décisions politiques et économiques, exacerbées par une pandémie qui n’est pas tout à fait terminée en ce qui concerne les travailleurs de la santé. Notre système de soins de santé est intrinsèquement interdépendant de la profession infirmière, car les infirmières représentent le plus grand groupe de travailleurs de la santé. Si les infirmières souffrent, c’est le reflet de la souffrance de notre système de santé dans son ensemble — il ne peut y avoir de bons soins de santé sans une base infirmière solide.

Il est donc étonnant qu’un premier pas plutôt évident vers une solution n’ait pas encore été franchi. Le projet de loi 124 est toujours en vigueur, bien que les infirmières aient soulevé des inquiétudes à ce sujet avant même la pandémie. Le premier ministre Doug Ford a vaguement indiqué qu’une rétractation potentielle des plafonds salariaux des travailleurs de la santé est à venir, mais sera-t-elle suffisamment significative pour inverser la situation désastreuse ? Il est absurde que les infirmières aient encore besoin de protester pour pouvoir négocier équitablement leur salaire après une pandémie où elles ont joué un rôle central de premier plan, et reçoivent toujours des salaires qui deviennent rapidement invivables en raison d’une inflation galopante.

Le projet de loi 124 était irrationnel lorsqu’il a été présenté pour la première fois et continue de le prouver. Malgré une prime attribuée cette année – que la plupart des infirmières n’ont toujours pas reçue – le droit de négocier les salaires concerne également la dignité et le respect de la profession infirmière et n’est pas assimilable à un paiement ponctuel.

Certes, le retrait du projet de loi 124 ne résoudra pas la crise des soins de santé en Ontario dans son intégralité. Mais la législation demeure une réalité tellement gênante et insultante pour les infirmières que la profession ne peut tout simplement pas prospérer en vertu de celle-ci, et notre système de santé non plus. Nous avons cessé de vénérer les infirmières « héroïnes » de la santé, ce qui nous convient généralement. Cependant, nous lançons à nouveau des alarmes urgentes et nous avons besoin que le public écoute.

Les problèmes auxquels les infirmières sont confrontées sont le reflet de notre système de santé surchargé et défaillant, qui finira par exiger notre attention.

