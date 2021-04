Sony a officialisé ce matin deux nouveaux appareils Xperia, le Xperia 1 III et Xperia 5 III. Nous avons des spécifications et tout le reste, mais pour l’instant, Sony n’a pas rendu disponibles les informations exactes sur la disponibilité et les prix. Cela viendra plus tard cette année, lorsque nous serons plus proches du lancement, qui aura lieu cet été.

Pour l’instant, nous devrons simplement baver sur les photos et être enthousiasmés par ces spécifications. Les points forts incluent des écrans 4K 120 Hz, des téléobjectifs variables et des chipsets Snapdragon 888. Oui, ces choses seront élitistes et probablement très chères.

Xperia 1 III

Ce téléphone est l’appareil monstre ultra phare, avec un écran OLED HDR 4K HDR de 6,5 pouces 21: 9 avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage + prise en charge microSD, batterie de 4500 mAh, prise en charge 5G pour certains opérateurs américains , techniquement 4 objectifs de caméra arrière et Android 11.

Au-delà des spécifications, ce Xperia 1 III est également chargé de fonctionnalités, comme on pouvait s’y attendre. Sony emballé dans un téléobjectif variable à l’arrière avec un double capteur PD (une première pour un smartphone), Eye AF en temps réel pour les humains et les animaux, une fonction Photography Pro mise à jour, des haut-parleurs 40% plus puissants que ceux du Xperia de l’année dernière 1 II, nouvelles fonctionnalités améliorées de Game Enhancer (nouvel égaliseur audio, microphone VC optimisé et fonction d’enregistrement à fréquence d’images élevée), 360 Reality Audio, plus une charge de 30 W qui permet une capacité de batterie de 50% en seulement 30 minutes.

En ce qui concerne les caméras, le Xperia 1 III dispose de trois capteurs de 12 mégapixels (f / 2.2, f / 1.7, f / 2.3) tous avec double PDAF et deux avec OIS. Chaque appareil photo a une distance focale différente, allant de 16 mm à 105 mm, grâce à cet objectif variable. Il peut passer de 70 mm à 105 mm, ce qui, encore une fois, est une première pour un smartphone. Enfin, il y a un capteur iToF 3D.

Xperia 5 III

Ce qui est excitant pour cet appareil, c’est qu’il présente la majorité des spécifications du grand frère, mais dans un emballage plus petit. Kellen, celui-ci est fait pour vous. Il dispose d’un écran 6.1 ″ FHD 120Hz, Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go + de stockage, trois caméras arrière (avec téléobjectif variable), une prise casque, des haut-parleurs stéréo, une batterie de 4500 mAh avec une charge de 30 W, une classification IP68 et Android 11. C’est sérieusement un petit téléphone bête, rappelez-vous simplement qu’il manque de stockage extensible, a moins de RAM et il n’y a pas d’écran 4K.

D’après les informations de presse de Sony, tous les logiciels et autres aspects restent les mêmes. Les deux appareils ont également des cadres métalliques. Aucun plastique bon marché ne sera trouvé sur ces téléphones.

Disponibilité

Nous aurons la disponibilité et les prix disponibles auprès de Sony plus tard cette année. En attendant, commencez à économiser votre argent car il est impossible que ces téléphones soient bon marché.

Spécifications de la famille Xperia Mark III