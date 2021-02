«  Si vous ne pouvez pas voir que l’élection a été volée, vous êtes un crétin  »: l’émeutier du Capitole s’est rendu par son ex, après lui avoir envoyé un texto PENDANT L’ÉMISSION

Agressé par la défaite électorale de Donald Trump et irrité par le double poids de ses détracteurs, un émeutier du Capitole a subi l’indignité finale d’avoir été livré au FBI par son ex-petite amie après une dispute.

Selon des documents judiciaires déposés la semaine dernière et rapportés jeudi, Richard Michetti de Pennsylvanie a pris part au rassemblement pro-Trump à Capitol Hill le mois dernier. Vu tenant un téléphone portable dans les images de surveillance, Michetti a été identifié par son ex-petite amie, à qui il envoyait un texto au milieu de l’émeute.

«Il se passe ici, nous avons pris d’assaut le bâtiment, ils nous ont retenus avec des aérosols, des gaz lacrymogènes et des billes de peinture» a-t-il dit à son ancien amant, alors que des foules de partisans de Trump se sont d’abord heurtés à des policiers à l’extérieur du Capitole. Plus tard, après que la foule a pénétré à l’intérieur, les mises à jour de la situation de Michetti ont cédé la place à la frustration.

« Si vous ne voyez pas que l’élection a été volée, vous êtes un crétin, » il s’est plaint. «Nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des révolutionnaires … Quand la gauche a frappé aux portes du congrès quand ils [confirmed Supreme Court Justice] Brett Kavanaugh personne n’a été touché pas un d’entre eux [but] nous étions dehors et ils tiraient des gaz lacrymogènes et du gaz poivré.

Contrairement aux événements du 6 janvier, qui ont été surnommés « insurrection » Selon les médias grand public, la prise d’assaut du Congrès par des manifestantes féministes et de gauche lors de l’audience de confirmation de Kavanaugh en 2018 n’a été en grande partie pas critiquée, et les participants n’ont été frappés que de charges mineures.

«Tout ce que nous voulions, c’était une enquête, c’est tout» il a continué. « Et ils n’ont pas pu enquêter sur la plus grande course présidentielle de l’histoire … c’est la tyrannie. »

L’ex-partenaire de Michetti en avait manifestement assez entendu et avait remis les SMS au FBI. Michetti a été accusé d’entrer sciemment dans un bâtiment restreint, d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole et d’obstruction au Congrès. Il a été traduit en justice mardi à Philadelphie et encourt jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Sur plus de 200 affaires intentées contre les émeutiers du Capitole, celle de Michetti n’a pas été la seule à avoir commencé par une dénonciation d’un proche. Un adolescent du Texas a confié son père émeute au FBI le mois dernier et a financé ses frais de scolarité à l’université par des libéraux sympathiques, tandis que deux adolescentes ont été félicitées par les médias pour avoir dénoncé leurs parents et leurs proches au début du mois.

Michetti et ses camarades émeutiers étaient dans l’ensemble un groupe désespéré. Mis à part leur colère face aux défaillances perçues du système politique, une majorité avait des antécédents de problèmes financiers, notamment des factures d’impôts impayées, des saisies, des faillites et des dettes, selon une analyse du Washington Post. Néanmoins, des commentateurs libéraux en ligne ont applaudi l’arrestation de Michetti, et célèbre son ex aidant à mettre «Un autre électeur de Trump derrière les barreaux!»

