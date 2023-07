Si vous ne pouvez pas voir Messi en personne, voici comment le voir à la télévision

Lionel Messi est toujours disponible à la télévision, alors ne vous inquiétez pas si vous êtes déjà à court de billets pour le voir en personne. Son déménagement à l’Inter Miami a non seulement accru la popularité du club MLS, mais il a rendu presque impossible l’obtention de billets. Pour référence, les prix des billets ont grimpé de plus de 1 000 % en conséquence directe de l’introduction de Messi.

Donc, si vous faites partie du groupe qui ne peut pas obtenir de billets pour voir Messi jouer en MLS, vous pouvez toujours le regarder à la télévision. La grande chose est que tous ses matchs avec l’Inter Miami sont disponibles en un seul endroit : MLS Season Pass.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

MLS Season Pass propose des diffusions en direct de tous les matchs de la Major League Soccer. Cela inclut les émissions en anglais et en espagnol. De plus, vous n’avez pas besoin d’un appareil Apple pour regarder ces jeux. Même si MLS Season Pass passe par Apple TV, vous pouvez télécharger l’application Apple TV sur la majorité des appareils. Si vous avez un appareil Android, vous pouvez regarder via un navigateur (ou Roku ou Amazon Fire TV, etc.).

Messi toujours disponible à la télé s’il n’y a plus de billets

S’inscrire pour regarder Lionel Messi à la télévision est également simple. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes :

Pour obtenir le Season Pass MLS, voici les étapes à suivre.

Allez-y et activez le lien pour MLS Season Pass Connectez-vous ou créez un compte. Tu fais pas devez vous abonner à Apple TV+. Inscrivez-vous avec les informations de paiement. Regarder Ligue majeure de football.

Les frais de base pour le Season Pass MLS sont de 14,99 $ par mois. Ensuite, il y a une option annuelle pour toute la saison pour 99 $. Notez que la saison se termine dans environ cinq mois, donc MLS propose une offre spéciale de mi-saison à 49,99 $ pour le reste de l’année.

Si vous êtes déjà abonné à Apple TV +, vous devez toujours payer un supplément pour le Season Pass MLS. Cela étant dit, l’option mensuelle pour les abonnés Apple TV + est de 12,99 $ par mois.

