Après des années à rejeter le bitcoin et la crypto comme de simples jouets pour enfants inutiles, JP Morgan Chase mange ses propres mots, s’apprête à lancer un nouveau fonds géré activement pour de riches clients privés d’ici la fin de l’été.

En partenariat avec l’investisseur institutionnel NYDIG, le fonds JP Morgan sera géré activement, ce qui en fera un produit hors pair aux côtés de Galaxy Digital, Grayscale et d’autres «Fonds gérés passivement.»

Cependant, JP Morgan n’est pas complètement étranger au bitcoin et à ses semblables, autant que son PDG Jamie Dimon pourrait les dénigrer en public. La banque espère permettre aux institutions et aux particuliers fortunés d’acheter une exposition au bitcoin sans l’acquérir, de la même manière que les entreprises susmentionnées font des affaires. Il a également offert aux clients de haut niveau la possibilité d’investir dans « Notes structurées » basé sur la performance de «Actions proxy bitcoin» comme Riot Blockchain et Microstrategy.





Dimon a méprisé le bitcoin et les autres cryptos pendant des années, avertissant en 2017 que quiconque échangerait des bitcoins sous sa surveillance le serait « Tiré en une seconde » et même publiquement réprimander sa fille pour avoir acheté une partie de la monnaie numérique.

« Si vous êtes assez stupide pour l’acheter, vous en paierez le prix un jour, » Dimon a déclaré, alors même que sa banque était prise avec un morceau de billets négociés en bourse liés au bitcoin.

Et la banque a déposé un énorme 175 fois pour un «Alternative Bitcoin» brevet aux États-Unis uniquement – malgré le refus de sa demande à chaque fois Il n’a pas non plus été bon pour l’ego de Dimon de voir au moins deux banquiers seniors quitter l’entreprise pour poursuivre leurs propres rêves liés à la blockchain.

Le choix de NYDIG par JP Morgan par rapport à d’autres sociétés d’investissement crypto a peut-être eu quelque chose à voir avec le fait que NYDIG a reçu un capital de croissance de 100 millions de dollars plus tôt ce mois-ci de Liberty Mutual Insurance, l’une d’une liste croissante de sociétés traditionnellement stables qui ont été couler leur argent dans NYDIG (et Bitcoin en général) récemment.





En octobre, JP Morgan a lancé sa propre division blockchain et crypto, suggérant que ses problèmes avec le bitcoin n’étaient pas tant l’existence d’une monnaie en ligne elle-même, mais un manque de contrôle du gouvernement (et des superbancaires) sur cette monnaie en ligne.

Cependant, au cours des quatre premiers mois de 2021, les valeurs des bitcoins ont grimpé jusqu’à 80%, soutenues par le renforcement de la confiance des personnes incroyablement riches. Tesla, par exemple, a non seulement annoncé récemment qu’il commencerait à accepter la monnaie comme paiement pour les véhicules électriques, mais a également acheté une énorme part de la monnaie – 1,5 milliard de dollars, selon le dépôt du PDG Elon Musk auprès de la Securities and Exchange Commission.

