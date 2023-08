Si vous ne pouvez pas les battre, mangez-les : les Italiens font face à l’invasion des crabes bleus cet été

ORBETELLO, Italie (AP) – Les Italiens combattent une invasion de crabes bleus prédateurs avec une attitude née de siècles de fabrication culinaire: si vous ne pouvez pas les battre, mangez-les.

Les pêcheurs, les groupes de pression et les écologistes ont tiré la sonnette d’alarme sur les risques d’une augmentation estivale de la population des espèces envahissantes à reproduction rapide. Les crabes dévorent les stocks d’anguilles, de palourdes et de moules et ravagent les filets de pêche.

Mais puisque les crabes sont là pour rester, le groupe de pression agricole Coldiretti et les associations de pêche ont été à l’origine d’une série d’événements cet été pour tenter d’introduire un incontournable de la cuisine estivale américaine dans les palais italiens.

Découvrez le menu d’un agritourisme vénétien qui a accueilli cet été un événement Coldiretti : salade de crabe au romarin ; crabe à la vénitienne (avec oignon et vinaigre acide) ; et pâtes au crabe à l’ail.

« Nous faisons habituellement du crabe sur le gril ou, comme dans ce cas, avec des linguines », a déclaré Davide Sergio, chef du restaurant La Peschereccia, une coopérative de pêcheurs à Orbetello, sur la côte toscane.

Les nouveaux éléments de menu, cependant, sont la preuve d’une menace potentiellement dévastatrice pour l’écosystème marin et la pêche en Italie, en particulier ses précieuses récoltes de palourdes qui fournissent un ingrédient clé à un autre aliment de base italien, les spaghetti alle vongole.

L’Italie est le plus grand producteur de palourdes en Europe et le troisième au monde après la Chine et la Corée du Sud, selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture de 2021.

Mais le crabe bleu – un nageur fort et rapide et un mangeur vorace et agressif sans prédateurs naturels autres que les pêcheurs – a mis les producteurs italiens de palourdes et de moules en crise. Le groupe de l’industrie de la pêche Federagripesca estime que plus de 50 % de la production de coquillages de cette année a été endommagée.

Le gouvernement italien a alloué 2,9 millions d’euros (3,1 millions de dollars) pour lutter contre l’invasion dévastatrice des récoltes de coquillages, mais le problème concerne désormais également d’autres types d’exploitations piscicoles dans diverses régions d’Italie.

Dans le lagon de la réserve naturelle d’Orbetello, les crabes bleus se gavent de dorades et d’anguilles, une pêche hivernale prisée qui a soutenu l’économie locale pendant des siècles et les vedettes de nombreux plats traditionnels.

Désormais, les anguilles se retrouvent sans tête ou déchiquetées. Les pêcheurs trouvent souvent des filets déchirés d’où tous les poissons se sont échappés, preuve des fortes pinces des crabes qui peuvent déchirer le filet.

« Il est agressif, il est rapide, c’est un animal d’une intelligence inacceptable. Nous combattons ce crabe bleu, mais il est plus fort que nous car il y en a tellement », a déclaré Marco Giudici, qui pêche dans le lagon d’Orbetello depuis plus de 40 ans. Il a même une cicatrice de bataille : sur un pouce, il a les marques d’un crabe qui a failli se casser l’ongle avec une pince.

Depuis les côtes américaines, le Callinectes Sapidus s’est répandu dans le monde entier, probablement transporté dans les eaux de ballast des navires, et a prospéré en mer Méditerranée, non seulement en Italie, mais aussi en Albanie, en Espagne et en France.

Sur la côte toscane pas plus tard que l’année dernière, les crabes étaient encore rares. Désormais, à peine un bateau de pêche en bois rentre à quai sans des dizaines de crabes bleus à bord.

« D’un point de vue environnemental, les crabes bleus sont un vrai problème car ils attaquent les poissons juvéniles, les anguilles, et ils interrompent le cycle alimentaire des poissons car ils mangent des palourdes, des moules et des huîtres », a déclaré Pierluigi Piro, président de Coopérative La Peschereccia.

« Malheureusement, ils connaissent une croissance exponentielle car ils semblent avoir trouvé leur habitat idéal dans la lagune d’Orbetello », a déclaré Piro.

Ajoutant aux malheurs des pêcheurs : un crabe bleu femelle produit environ un demi-million d’œufs par an, et selon certaines estimations jusqu’à 2 millions. Les biologistes marins pensent que la hausse des températures de la mer pourrait les aider à se propager et à se multiplier.

« Habituellement, à certaines périodes de l’année, lorsque l’eau descend en dessous de 10 degrés (Celsius), ce crabe ne vit pas bien, mais trouve désormais la température idéale 12 mois de l’année », a déclaré Enrica Franchi, biologiste marine à l’Institut. Université de Sienne.

Contrairement au nord-est de l’Italie, où tant de crabes sont pêchés que la plupart ne peuvent pas être vendus, en Toscane, pour l’instant, presque tous les crabes sont revendus à des restaurants ou des supermarchés, qui ont commencé à les afficher sur leurs comptoirs de poisson il y a quelques semaines.

La coopérative Orbetello vend les crabes à 8 euros le kilogramme (4 $ la livre) à des particuliers ou à des supermarchés.

Au restaurant, 10 euros (11 $) achètent quatre crabes grillés ou des linguines mélangés avec une sauce aux crabes, tomates, oignons, basilic et piment.

« Il est très populaire auprès des gens et s’épuise dans la première demi-heure », a déclaré le chef Sergio à La Peschereccia.

Francesco Sportelli, Associated Press