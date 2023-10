"Si vous ne démissionnez pas...": Le maire sikh des États-Unis reçoit des menaces de mort

Le maire sikh d’origine indienne de la ville de Hoboken aux États-Unis, Ravinder S Bhalla, a déclaré avoir reçu une série de lettres menaçant de le tuer, lui et sa famille. S’adressant mercredi à CBS News, il a déclaré que les lettres qu’il avait reçues par courrier l’appelaient d’abord à démissionner, puis commençaient à menacer sa vie et celle de sa famille et à le cibler en raison de sa foi sikh.

« La troisième menace, qui a été la plus bouleversante, est venue peu après et disait : ‘C’est votre dernier avertissement. Si vous ne démissionnez pas immédiatement, nous vous tuerons, nous tuerons votre femme, nous tuerons votre enfants », a-t-il déclaré.

L’une des lettres disait également : « Il est temps de te tuer ».

M. Bhalla, qui a été élu pour la première fois au poste de maire d’Hoboken en 2017 et a de nouveau gagné en 2021, a déclaré à CBS News qu’il y avait beaucoup « d’angoisse, de colère, beaucoup de haine, combinées à de réelles menaces » sur sa vie et le la vie de ses enfants et de sa femme.

« Ma plus grande préoccupation était pour mes enfants. Je me suis inscrit pour devenir maire, mais mes enfants n’ont pas accepté ce type de comportement », a-t-il déclaré.

« En tant que Sikh-Américain, je suis un fier Américain et je veux que les gens soient traités sur un pied d’égalité », a-t-il ajouté.

Plus tôt en 2019, M. Bhalla, qui est le premier Sikh à occuper un poste élu dans le New Jersey, avait reconnu que des menaces de mort avaient été proférées contre lui et sa famille.

« Cet incident, ainsi que les menaces de mort contre moi et ma famille, nous rappellent malheureusement que nous devons prendre la sécurité au sérieux », a-t-il déclaré dans un communiqué.