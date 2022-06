Si vous n’avez pas voté en Ontario, vous n’avez pas à vous plaindre

Vous vous êtes laissé tomber, Ontario.

Je ne veux pas assombrir vos visages pleins d’espoir, mais la chose la plus gentille que je puisse dire à votre sujet, c’est que vous avez établi un record. Il s’agissait du plus faible taux de participation électorale depuis que les électeurs ontariens ont été inventés en 1867 et que leur taux de participation sérieux a été mesuré.

Quand j’apprenais encore à lacer mes petites chaussures et à sauter avec espoir au jardin d’enfants de Mme Boyle tous les matins – non, pas en 1867 – plus de gens faisaient historiquement la chose décente que vous ne le faisiez le jeudi.

Seulement 43 % des électeurs éligibles ont rempli un bulletin de vote, soit 4,6 millions d’entre vous. Environ 10,7 millions d’électeurs étaient éligibles. Si vous coupez le .7 parce qu’ils ont eu un long COVID ou une gueule de bois, cela laisse encore 5,4 millions de sucettes calées dans leur lit en regardant « Stranger Things » et en comptant les gommes.

Je ne sais pas ce que tu faisais. Je ne sais pas ce que tu pensais.

Tout ce que je sais, c’est que voter est fondamental. Il n’y a pas beaucoup de bases. Même payer des impôts n’est pas toujours essentiel. Si vous ne gagnez pas assez d’argent, vous ne payez pas, ce qui semble juste.

Mais au cours des deux dernières années, on vous a demandé de faire une autre chose de base, vacciner et porter un masque, et beaucoup d’entre vous ne l’ont même pas fait.

Je vois que les vaccinations et les masques vous ont tant demandé. Mes lunettes se sont embuées et les cordons se sont pris dans mes boucles d’oreilles. Et c’était cher. J’avais un énorme plateau en saule près de la porte, très chic, rempli d’un assortiment de N95 – ces médicaments bleus dont je me soucie à peine, ceux qui tournent autour de votre tête, ceux qui s’enroulent autour de vos oreilles – plus un désinfectant pour les mains et du latex gants.

C’était une station d’hygiène de condiments Starbucks pour votre visiteur « Je ne fais que parcourir », mais bien sûr personne ne l’a visité, pas pendant des années. Je me suis fait tirer dessus quatre fois et j’ai maintenant plus de masques que de globules rouges.

En revanche, le vote a été un jeu d’enfant. Maintenant que j’y repense, le personnel a été surpris, puis ravi – « nous avons un client » – de nous voir entrer et annuler le vote de l’autre. Je réalise maintenant qu’ils étaient seuls. Ils avaient soif d’électeurs frais et parfumés, les meilleurs de Toronto. Et ils les ont tous les sept.

Plus sérieusement, on me dit que les électeurs étaient apathiques.

Que je reçois. Malgré les efforts pour éviter Twitter, je suis inondé d’horribles nouvelles sur l’abattage d’enfants, le gril climatique extérieur enflammé qu’est l’Inde et le Pakistan, le snark de Pierre Poilievre, puis la variole du singe.

Toronto est plus implacable que jamais mais le reste de la province, oui, je vois que c’était tout simplement trop pour assister à Steven Del Duca et Andrea Horwath, hors de vue depuis tant d’années, des rafales de poussière.

J’ai eu le COVID en mai et j’étais tellement déçu de moi-même. Quel paresseux. C’était une sorte de printemps très « j’ai mal au cœur et un engourdissement somnolent me fait mal aux sens ».

La récupération signifiait une horizontalité cohérente. Maintenant, le vin blanc a le goût des oignons et tout le reste, eh bien, certaines choses sont plus humides que d’autres.

Mes phrases les plus courantes sont « C’est bon, je suppose » et « Vous décidez ».

C’est de l’apathie. Nous savions que Doug Ford gagnerait, surtout sans l’aide de Toronto. Le Nord de l’Ontario sait qu’il n’aura pas son train. L’Ontario ne réparera pas son système de soins de santé minable.

Nos écoles vont traîner. L’Ontario ne s’embarquera pas dans un grand, bruyant et bon plan pour se préparer au fracas climatique.

Ford construira sa chère autoroute 413, et autorisera cet énorme bouquet hilarant de 67 gratte-condo pour 40 000 maisons dans la région de York, sans écoles, sans hôpitaux.

Ford Nation en effet.

Je ne sais pas. Une terrible apathie emplit mes poumons. Oh Ontario, je comprends pourquoi vous n’avez pas voté. Vous étiez endormi par la vie. Vous aviez besoin d’un fonctionnaire pour apporter le bulletin de vote à votre main personnelle pour votre petite marque X, mais frapper à la porte n’y est venu aucun.

Je comprends, Ontario. Je fais vraiment.

