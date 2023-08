Si vous n’avez pas lu un livre depuis le lycée, voici par où commencer

Une question que je rencontre occasionnellement en naviguant sur Internet livresque : Je n’ai pas lu un livre depuis le lycée. Je pense en essayer un. Où est-ce que je commence?

Ou peut-être: J’ai fini le lycée avec Sparknotes et des conneries, donc je n’ai jamais lu un livre d’un bout à l’autre de ma vie. Je suis intéressé à voir ce qui se passe si je lis un livre réel. Que devrait-il être?

Il semble y avoir, pour une raison ou une autre, un nombre surprenant d’adultes dans le monde qui sont alphabétisés et parfaitement capables de lire un livre, mais qui ont choisi de ne pas le faire depuis longtemps. Ils ont peut-être perdu l’habitude pendant le confinement, lorsque l’idée d’accorder une attention soutenue à quelque chose semblait impossible ; ou après avoir quitté l’école, quand personne ne les forçait à lire ; ou peut-être qu’ils n’ont jamais trouvé l’habitude de lire des livres entiers en premier lieu.

« Vous avez des gens qui ont été des lecteurs réticents toute leur vie et qui n’ont jamais lu », explique Marvin DeBose, directeur de la succursale Haverford du système Free Library de Philadelphie. « Et puis il arrive parfois qu’en vieillissant, vos pairs commencent à parler de » je suis dans un club de lecture « et des trucs comme ça. Les gens lisent à l’église. C’est ce qui les ramène à la lecture en vieillissant.

« Il y a la fatigue de l’écran et la fatigue du défilement, donc même les personnes qui seraient généralement enclines à lire numériquement retrouvent l’imprimé », explique Emily Pullen, responsable des services aux lecteurs à la New York Public Library. « Ils ont soif de quelque chose dont ils peuvent toujours se divertir et raconter des histoires, mais ils n’ont pas besoin de regarder un écran pour cela. »

Si vous revenez aux livres pour la première fois depuis longtemps, ou même pour la première fois, l’idée de vous asseoir avec un roman entier peut sembler plus qu’un peu écrasante.

C’est pourquoi nous sommes ici. J’ai parlé aux bibliothécaires des stratégies qu’ils utilisent pour aider les lecteurs à se présenter aux livres, que ce soit pour la première fois depuis longtemps ou la première fois, point final. Voici comment ils s’y prennent.

Sachez ce qui vous a dissuadé de lire dans le passé

Si vous avez l’habitude de ne pas aimer lire, il est utile de savoir ce que vous n’aimez pas à ce sujet, afin que vous sachiez ce qu’il faut éviter pendant que vous planifiez votre prochain déménagement.

« Je pourrais demander à quelqu’un dans cette situation s’il n’aimait pas lire à l’école », explique Pullen. « Demandez-vous ce que vous n’avez pas aimé. Était-ce simplement que c’était obligatoire et que vous ne vouliez donc pas le faire ? Est-ce parce que c’était ennuyeux, c’était trop lent, c’était trop académique ? Essayer de comprendre ce que quelqu’un n’a pas aimé dans un livre, cela peut nous aider à commencer à déterminer quelle pourrait être la prochaine meilleure suggestion.

Si vous avez puisé dans les livres après la huitième année parce que Tuer un oiseau moqueur était tout simplement trop twee pour vous, un bon bibliothécaire ou libraire peut utiliser ces informations pour vous éloigner des romans historiques nostalgiques sur les enfants courageux et vers quelque chose avec un peu plus de pointe. Si ce que vous n’aimiez pas dans la lecture à l’école, c’est simplement que c’était obligatoire, vous pourriez prendre plaisir à lire quelque chose qui semble particulièrement rebelle pour commencer les choses.

Sachez ce que vous aimez dans les autres médias

« Les gens viennent me voir tout le temps et me disent qu’ils ne lisent rien et essaient de chercher quelque chose à lire », explique DeBose. « Ce que je fais d’abord, c’est essayer de découvrir leurs intérêts. Ce que j’ai découvert, c’est que si vous trouvez un livre sur quelque chose qui vous intéresse, cela signifie que vous en lirez plus.

Cette stratégie ne signifie pas que vous devez lire des non-fictions pour retrouver votre chemin dans les livres. Vous pouvez également penser à ce que vous aimez dans la télévision, les films et les jeux vidéo.

« Le plus souvent de nos jours, les émissions de télévision sont basées sur des livres », explique Pullen. « Ainsi, vous pouvez lire les livres de cette série, que ce soit Bridgerton ou Game of Thrones. Ou si vous ne voulez pas lire Bridgerton plus précisément, vous pouvez essayer un livre du même auteur, et cela pourrait être un moyen de commencer à réaliser qu’une bonne narration est une bonne narration.

« Ils ont beaucoup de livres liés aux films », ajoute DeBose. « Si vous pouvez trouver un film qui les intéresse, un film qu’ils ont vu dans le passé et que vous pouvez lier à un livre, alors c’est une excellente source juste là. »

Vous pourriez également constater que certaines des personnes que vous aimez dans d’autres médias ont écrit leurs propres livres.

« Si vous écoutez des podcasts, découvrez si les animateurs ont publié des livres », conseille Pullen, « car même s’il s’agit d’une forme plus longue, la voix vous semblera souvent immédiatement familière. Ce sera un moyen plus doux de reconstruire les muscles pour la lecture.

Commencez petit et n’ayez pas peur de jouer avec les formats

Lire un livre demande une attention soutenue, et comme le dit le cliché, l’attention est un muscle. Cela nécessite de l’exercice. Si vous ne faites que replonger dans la lecture, allez-y doucement. Il n’est pas nécessaire de vous préparer à l’échec en essayant un livre trop long pour vous pour le moment.

« Ne sautez pas immédiatement dans un tome de 800 pages juste parce que votre meilleur ami dit que c’est son livre préféré », dit Pullen. « Que ce soit un classique ou non, c’est peut-être même un page-turner comme Stephen King. Commencer par quelque chose d’aussi gros pourrait certainement être une voie intimidante.

Heureusement, note-t-elle, les livres plus courts comme les romans et les nouvelles autonomes ont un moment ces jours-ci. « Soyez un peu plus doux avec vous-même », dit Pullen. « Vous pouvez lire quelque chose qui est encore de la longueur d’un livre, mais peut-être un peu plus consommable. »

DeBose dit qu’il oriente souvent les lecteurs inexpérimentés à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine vers les romans graphiques. Plus précisément, il aime G. Neri’s Yummy: Les derniers jours d’un shorty du sud. « C’est une lecture facile et en corrélation avec certaines des choses qui se passent actuellement. Je l’utilise tout le temps et je frappe à cent pour cent », dit-il.

Lala Rodgers, directrice de succursale de la bibliothèque publique de Chicago, recommande les livres audio comme une bonne ressource pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de lire. « Ils pourraient être capables d’écouter et de lire tout en écoutant », dit-elle. «Ce serait peut-être plus engageant. Je suis moi-même un grand amateur de livres audio.

Vous n’avez pas non plus à lire pendant que vous écoutez. Vous pouvez écouter des livres audio pendant que vous faites des travaux ménagers ou que vous conduisez, et cela comptera toujours comme de la lecture. Les romans graphiques comptent aussi. Ils vous aideront tous les deux à vous remettre dans l’ambiance d’une attention soutenue et active à une histoire, ce qui est la compétence que vous essayez de développer ici.

Quelle que soit l’approche que vous adoptez pour reprendre la lecture, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de demander de l’aide.

« ​​Je crois fermement qu’il existe un livre parfait pour chaque lecteur », déclare Pullen. «Mais il y a tellement de livres en ce moment que cela peut être écrasant. C’est à cela que servent les libraires et les bibliothécaires : vous aider à parcourir la mer de tant de choses publiées afin de trouver quelque chose qui vous parlera.