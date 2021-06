Si vous mangez des aliments froids, vous mangez plus de nourriture : étude

La température d’un plat, chaud ou froid, peut altérer notre perception de sa teneur en calories et peut nous amener à manger davantage, selon une étude réalisée à Grenoble, en France.

Notre perception de la teneur en calories peut être faussée par la température d’un plat. Selon une étude, notre cerveau perçoit un plat froid comme étant plus léger en calories qu’un plat chaud. La majorité des personnes qui choisissent un plat froid ont tendance à consommer plus de calories (+31%), de lipides (+37%) et de glucides (+22%).

Mais comment expliquer cette décision inconsciente prise par notre cerveau ? Pour répondre à cette question, trois chercheurs de Grenoble Ecole de Management ont mené une enquête auprès de 2 600 adultes français, américains et brésiliens de tous âges.

L’une des auteures de l’étude, Amanda Pruski Yamim, a proposé un premier élément d’explication à ce constat dans un communiqué. « Dans la plupart des cultures, les aliments chauds sont considérés comme rassasiants et jouent un rôle important dans les repas principaux de la journée. Cette perception vient du fait que les humains digèrent plus facilement les aliments chauds et s’attendent à ce que les aliments chauds soient plus savoureux », explique-t-elle.

Et donc pour un repas plus savoureux, nous sommes prêts à payer plus cher. L’étude rapporte que les participants à l’enquête seraient prêts à payer jusqu’à 25 % de plus pour un aliment lorsqu’il était servi (ou simplement étiqueté) chaud.

« Ces observations sont essentielles pour les personnes ayant des problèmes de poids ou souffrant d’obésité », explique le chercheur, qui conseille d’ajouter un aliment chaud à un plat froid pour augmenter la sensation de satiété.

