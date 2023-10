« Si vous intensifiez la guerre, nous viendrons à votre secours »

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a mis en garde dimanche l’Iran contre l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a tué des milliers d’Israéliens et de Palestiniens.

« Je tiens à féliciter le président Biden pour sa déclaration ferme et son soutien à Israël. Je viens de raccrocher au téléphone avec les Israéliens. Leur objectif est de détruire le Hamas dans le sud et d’essayer de sauver autant de Palestiniens innocents que possible pour empêcher une escalade du Hezbollah vers le nord », a déclaré Graham dans une interview sur « Meet the Press » de NBC News dimanche.

« Voici mon message : si le Hezbollah, qui est un mandataire de l’Iran, lance une attaque massive contre Israël, je considérerais cela comme une menace de nature existentielle pour l’État d’Israël. »

Graham a déclaré qu’il présenterait une résolution au Sénat pour « permettre une action militaire des États-Unis en collaboration avec Israël pour exclure l’Iran du secteur pétrolier ».

« Iran, si vous intensifiez cette guerre, nous viendrons à votre secours », a-t-il ajouté.

Le républicain de Caroline du Sud a également annoncé un voyage avec un groupe bipartisan de sénateurs en Arabie saoudite et en Israël dans les prochains jours.

« Les efforts vers la paix et la normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël se poursuivent », a-t-il déclaré. « Il y a un désir des deux parties d’aller de l’avant dans cet effort de normalisation des relations. Israël parle d’aide humanitaire. Ils vont ouvrir l’eau dans le Sud.

« Tous les Palestiniens ne sont pas pareils. Si le Hamas est détruit, Israël sera plus sûr et le chemin vers la paix entre les Palestiniens et le monde s’élargira », a-t-il ajouté. « Je commence donc ce matin avec un certain optimisme quant au fait que l’objectif de l’Iran de détruire le processus de paix entre Israël et l’Arabie saoudite échouera. »

Le sénateur Cory Booker, DN.J., se joindra au voyage bipartisan en Arabie Saoudite la semaine prochaine, selon une source directement impliquée dans la planification.

Graham a appelé les États-Unis à « s’en prendre à l’Iran » si la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifie, lors d’une conférence de presse avec des chefs religieux tenue à Columbia, en Caroline du Sud, à la fin de la semaine dernière.

« Si cette guerre s’intensifie, s’il y a une attaque du Hezbollah contre Israël dans le Nord, si les otages commencent à être tués par le Hamas, si des soldats américains sont attaqués en Syrie en Irak, nous devrions nous en prendre à l’Iran », a déclaré Graham vendredi. « Il est temps qu’ils paient le prix. Si cette guerre s’intensifie, nous devrions alors détruire la capacité des Iraniens à financer le terrorisme à l’avenir. C’est une économie basée sur le pétrole. Sans revenus pétroliers, ils cessent d’être le principal sponsor du terrorisme. Pour l’Iran, c’est à vous de prendre la décision. Choisis sagement. »

Le groupe militant du Hezbollah, soutenu par l’Iran, a occasionnellement échangé des tirs avec Israël à travers la frontière nord du pays après l’attaque surprise du Hamas ce mois-ci. L’armée israélienne a déclaré samedi avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à « l’infiltration d’objets aériens non identifiés en Israël ».

Certains républicains, y compris les candidats à l’investiture du Parti républicain pour l’élection présidentielle de 2024, ont imputé à l’administration Biden l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël.

Plusieurs ont suggéré, sans preuve, que l’échange de prisonniers entre l’administration iranienne et l’Iran cette année finance l’attaque. L’administration a informé le Congrès le mois dernier qu’elle avait accordé une dérogation pour donner à Téhéran l’accès à 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens que les sanctions américaines avaient bloqués, selon un document du Département d’État envoyé au Congrès et obtenu par NBC News.

L’administration Biden a rapidement rejeté les arguments du Parti républicain selon lesquels les contribuables américains financent les 6 milliards de dollars de revenus pétroliers auxquels l’Iran a récemment retrouvé accès.

« Tout l’argent détenu sur des comptes restreints à Doha dans le cadre de l’accord visant à garantir la libération de cinq Américains en septembre reste à Doha. Pas un centime n’a été dépensé. » Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor tweeté.

« Ces fonds restreints ne peuvent pas aller à l’Iran ; ils ne peuvent être utilisés qu’à de futures fins humanitaires. Toute suggestion contraire est fausse et trompeuse.