Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt est toujours connu comme l’homme le plus rapide du monde et l’un des athlètes les plus riches.

En 2018, Bolt a été classé n ° 45 sur Le magazine Forbes liste des 100 athlètes les plus riches du monde. Il a gagné 31 millions de dollars en 2017, lorsqu’il a officiellement retraité.

Mais Bolt, 34 ans, admet qu’il n’a pas toujours été bon avec son argent.

« Quand j’ai commencé à monter, j’ai dépensé un peu plus que je ne le voulais », a déclaré Bolt à CNBC Make It.

L’octuple médaillé d’or olympique dit qu’après ses premiers débuts olympiques en 2004, alors qu’il n’avait que 18 ans, il s’est mis à « dépenser » parce que c’est à ce moment-là qu’il a commencé à gagner de l’argent.

Heureusement, Bolt dit que ses coéquipiers l’ont assis et lui ont expliqué les finances.

« Je dois donner du crédit à mon équipe », a déclaré Bolt. « Ils m’ont vraiment aidé à comprendre comment économiser.

La plus grande leçon que Bolt dit avoir apprise est d’économiser plus de la moitié de vos gains.

« Ensuite, vous pouvez dépenser le reste et payer vos factures », dit-il. « Je dis aux gens que si vous gagnez 10 $, économisez 6 $, et vous pourrez alors trouver quoi faire avec le reste. »

Bolt détient toujours le record du monde officiel pour les hommes 100 mètres et 200 mètres sprints, qu’il a réalisés aux Championnats du monde 2009 à Berlin. Il a couru le 100 mètres en 9,58 secondes et le 200 mètres en 19,19 secondes. Et il faisait partie de l’équipe de relais détentrice du record du monde du 4×100 mètres aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres.

Dans 2017, Bolt a été contraint de rendre sa médaille d’or olympique de 2008 au relais 4×100 mètres par The International Comité olympique lorsque son compagnon de relais jamaïcain a échoué Test de drogue.

Bien que maintenant un athlète à la retraite, certains des parrainages de Bolt n’ont pas ralenti. Il a un partenariat à vie avec Puma et vient de signer en tant que porte-parole de VoitureMax. Il est également investisseur immobilier et co-fondateur de l’électricité entreprise de scooters Mobilité des boulons.

Pourtant, Bolt conseillerait à son jeune moi d' »économiser autant que possible ».

« Il y a beaucoup d’athlètes qui se sont blessés », a déclaré Bolt. « Et c’est quelque chose que j’ai appris et que j’ai vu de mes propres yeux. »

En ce qui concerne les conseils de carrière, Bolt dit que le meilleur conseil qu’il ait jamais reçu était celui de son père.

« Il m’a dit: » Fils, tout ce que tu veux, travaille dur et sois dévoué et tout ira bien. » Et pour moi, j’ai toujours vécu par ça », dit Bolt.

