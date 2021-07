Si vous fumez, vous risquez de transmettre l’habitude à vos enfants

Voici cinq façons qui vous mettront sur la bonne voie pour écraser les cigarettes pour de bon…

Pensez à l’argent : La pandémie de coronavirus a créé un fardeau financier pour de nombreuses personnes et fumer est une habitude coûteuse à avoir.

Calculez combien vous dépensez pour fumer chaque jour, puis calculez ce que vous dépensez par mois et ensuite ce que vous dépensez pour fumer en un an.

Pensez à quoi d’autre vous pourriez dépenser cet argent, un voyage ou vous pourriez même le consacrer à vos objectifs d’épargne.

Un paquet de 20 cigarettes coûte environ 14 £ au Royaume-Uni.

Essayez un remplacement : Le NHS dit qu’une façon d’aider à arrêter de fumer est d’introduire un substitut nicotinique.

Les directives du NHS déclarent : « Les cigarettes créent une dépendance, et la maîtrise de soi à elle seule pourrait ne pas suffire à vous arrêter complètement.

« Donnez-vous de meilleures chances de succès en utilisant la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN). Celle-ci est disponible sur ordonnance de votre médecin généraliste, de votre service local de lutte contre le tabagisme ou d’un pharmacien.

« Vous pouvez également envisager d’essayer les cigarettes électroniques. Bien qu’elles ne soient pas sans risque, elles sont beaucoup plus sûres que les cigarettes et peuvent aider les gens à arrêter de fumer. »

Obtenir de l’aide: L’essentiel à retenir ici est que vous n’avez pas à faire cavalier seul quand il s’agit d’écraser des cigarettes.

Vous pouvez toujours demander de l’aide à votre médecin généraliste ou à votre pharmacien et ils sauront vous conseiller sur la meilleure conduite à tenir.

Rejoignez un groupe de soutien : Le NHS dit que parler à d’autres dans la même position que vous peut vous aider à arrêter de fumer.

Le NHS dit que vous êtes quatre fois plus susceptible d’arrêter de fumer si vous avez l’aide de votre groupe de soutien local.

Préparez-vous mentalement : L’année dernière, plus de 300 000 Britanniques ont cessé de fumer en raison des craintes liées aux coronavirus.

Si vous voulez arrêter, vous n’êtes pas seul.

Le tabagisme est une drogue addictive puissante, c’est pourquoi il est difficile d’y renoncer.

L’auteur du best-seller The Easy Way to Stop Smoking, feu Allen Carr, a déclaré : « Il n’y a absolument rien à abandonner… il n’y a pas de véritable plaisir ou béquille à fumer.

« C’est juste une illusion, comme se cogner la tête contre un mur pour le rendre agréable lorsque vous vous arrêtez. »