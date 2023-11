Si vous êtes stressé, fatigué et avez envie d’aliments salés, il est temps de donner un peu d’attention à vos glandes surrénales

Il y a à peine cinq ou dix ans, nous avions peut-être attribué le manque d’énergie et le brouillard cérébral au simple fait de vieillir. Mais les experts savent désormais que ce n’est pas toujours le cas. La véritable cause sous-jacente de la fatigue et du flou mental chez de nombreuses femmes est la lenteur des glandes surrénales. Et le simple fait de mettre au point ces glandes qui travaillent dur peut vous aider à rester énergique, lucide et calme, quelle que soit la vie trépidante. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le rôle essentiel que jouent les glandes surrénales dans le corps, pourquoi elles commencent à prendre du retard et comment guérir les surrénales à l’aide de stratégies simples à domicile.

Que sont les glandes surrénales ?

“Les glandes surrénales sont de petites glandes de forme triangulaire situées au-dessus des deux reins”, explique un expert en santé surrénalienne et médecin en médecine intégrative. Carrie Lam, MDco-auteur de Symptômes avancés du syndrome de fatigue surrénalienne. “Ce sont des organes petits mais puissants qui jouent un rôle central dans le corps en produisant une gamme d’hormones essentielles qui régulent diverses fonctions corporelles.” Le plus gros travail des glandes est de produire l’hormone du stress cortisol. Le cortisol aide à réguler le métabolisme, la tension artérielle, inflammationet celui du corps cycle veille-sommeilexplique le Dr Lam.

Les surrénales sont également responsables de la production épinéphrine et norépinéphrinehormones qui régulent la réaction de combat ou de fuite du corps, aldostéronequi contrôle électrolyte l’équilibre du sang pour maintenir une tension artérielle saine et les hormones sexuelles comme les œstrogènes et la testostérone. « Collectivement, ces hormones sont vitales pour la survie », explique le Dr Lam. « Elles aident le corps à réagir au stress, à maintenir l’homéostasie et à soutenir diverses fonctions corporelles. »

Les surrénales sont des glandes de la taille d’une demi-noix situées au-dessus de chaque rein.SEBASTIAN KAULITZKI/BIBLIOTHÈQUE DE PHOTOS SCIENTIFIQUES/Getty

Qu’est-ce que la fatigue surrénalienne ?

Il est important de noter que le terme « fatigue surrénalienne » ne fait pas toujours référence à la fatigue des glandes surrénales elles-mêmes. En fait, lorsqu’une personne souffre de fatigue surrénalienne, également appelée dysfonctionnement surrénalien, cela signifie que la production de cortisol dans les glandes est perturbée. « Certaines personnes ont constamment un taux de cortisol élevé, tandis que d’autres en ont un faible », explique l’experte en santé des femmes et infirmière praticienne certifiée en obstétrique-gynécologie. Marcelle Pick, MSN, NPauteur de Est-ce moi ou mes surrénales ? « Certaines personnes sont tendues et fatiguées et ont une capacité à être actives, tandis que d’autres se réveillent le matin et n’ont pas d’énergie. Tout le monde est différent dans la façon dont ils réagissent » lorsque leurs glandes surrénales ne fonctionnent pas correctement.

Quelles sont les causes de la fatigue surrénalienne ?

Pourquoi les glandes surrénales sont-elles éjectées ? En un mot : le stress. «Aujourd’hui, nous sommes exposés à un stress constant dès le lever», explique Pick. « Nous avons une culture dans laquelle de nombreuses personnes ont un taux de cortisol élevé chaque jour. Au fil du temps, cela peut contribuer à une anxiété élevée, à une suppression du système immunitaire, microbiote changements et dérégulation hormonale. ” Pick dit que le dysfonctionnement surrénalien affecte également votre mitochondriesles minuscules « moteurs énergétiques » à l’intérieur des cellules, qui peuvent faire baisser votre niveau d’énergie.

Lorsque votre niveau de stress est élevé et que le corps est dans un état constant de combat ou de fuite, le corps commence à canaliser le cholestérol vers les surrénales. Là, il est utilisé pour la production de cortisol au détriment de la production d’autres hormones vitales. Cela entraîne des déséquilibres dans une grande variété de systèmes, déclenchant une réaction en chaîne de symptômes. « Les symptômes attribués à la fatigue surrénalienne peuvent être étendus et de grande envergure », note le Dr Lam.

Les symptômes les plus courants de la fatigue surrénalienne

Comment tester la fatigue surrénalienne

La bonne nouvelle est que vous pouvez rééquilibrer les niveaux de cortisol, assure Pick. La première étape consiste à déterminer où vous en êtes. Pour déterminer si vous souffrez de fatigue surrénale, un évaluation du cortisol salivaire en quatre points est recommandé. “Le cortisol est censé être élevé le matin et faible le soir”, ajoute Pick. “Une seule lecture ne nous aide pas à évaluer si la personne souffre de dysfonctionnement surrénalien.” Faire des tests quatre fois au cours d’une journée – souvent le matin, vers midi, en fin d’après-midi et avant de vous coucher – permet de déterminer si vos surrénales produisent trop ou pas assez de cortisol.

Il existe aujourd’hui des tests que vous pouvez effectuer à la maison et recevoir les résultats en quelques jours seulement. À essayer : myLAB Box Test d’effort surrénalien (Acheter sur myLab Box, 149 $), qui peut être payé avec une carte FSA ou HSA. Une fois que vous savez que vos glandes ont besoin d’un coup de pouce, nos experts disent qu’il est plus facile que vous ne le pensez de guérir vos surrénales.

Conseil: Vous n’êtes pas prêt à investir dans un kit de test ? Vérifier Dr BergRegardez la vidéo ci-dessous pour apprendre à effectuer un test de tension artérielle à domicile, connu sous le nom de test de Ragland, qui pourrait vous indiquer une éventuelle fatigue surrénalienne.

Comment guérir les surrénales naturellement

Apprivoiser le stress qui sape les surrénales et recharger les glandes usées peut considérablement améliorer votre énergie et votre concentration. Ici, sept conseils recommandés par des experts qui vous aideront à guérir vos surrénales en un rien de temps.

1. Prenez de l’ashwagandha

“Adaptogène des herbes comme ashwagandha existent depuis des milliers d’années », explique Pick, qui le recommande aux personnes ayant un taux de cortisol élevé. Ces herbes améliorent la capacité de votre corps à réagir au stress. En fin de compte, cela stabilise la production de cortisol pour augmenter l’énergie pendant la journée et améliorer le sommeil la nuit. Cela en fait l’un des meilleurs moyens naturels de guérir vos surrénales. De plus, une étude dans la revue Phytomédecine a découvert que l’ashwagandha a un pouvoir anti-anxiété similaire à celui des médicaments anti-anxiété sur ordonnance. Ativan. Prendre 100 à 500 mg. par jour pour en bénéficier. La plupart des experts recommandent de prendre l’ashwagandha environ une heure avant de se coucher. Un à essayer : Ashwagandha optimisé pour Life Extension (Acheter chez Life Extension, 6,75 $.) (Conseil : préférez les smoothies aux suppléments ? Cliquez pour découvrir pourquoi l’ashwagandha en poudre constitue un excellent ajout à cocktails surrénaliens.)

2. Faites le plein de protéines

“Lorsque vous souffrez de dysfonctionnement surrénalien, vous avez besoin de protéines au petit-déjeuner”, explique Pick. “Ensuite, à chaque repas, mangez d’abord vos protéines avant les glucides.” Qu’est-ce qui rend les protéines si importantes ? Des niveaux de cortisol chroniquement élevés peuvent entraîner une réduction de la masse musculaire et une augmentation de l’appétit, deux phénomènes qui peuvent être contrecarrés en maintenant un apport élevé en protéines. En effet, une étude parue dans la revue Héliyon ont découvert qu’un régime pauvre en protéines en période de stress réduit la fonction surrénale et déclenche de la fatigue, alors qu’un régime riche en protéines nourrit les surrénales et garde l’énergie. Essayez de déguster une recette de légumes brouillés ou un yaourt grec avec des fruits frais pour commencer la journée. (Cliquez pour accéder au meilleures recettes utilisant de la poudre de protéine de vanille.)

Rimma_Bondarenko/Getty

3. Sirotez du thé tulsi

Échanger votre thé noir contre une infusion à base de tulsi adaptogène, ou basilic sacré, aide votre corps à mieux réagir au stress. Une étude en Frontières de la nutrition suggère de boire du thé tulsi deux fois par jour réduit considérablement le stress, diminue votre fréquence cardiaque et améliore même le sommeil. Et dans une étude distincte en Médecine complémentaire et alternative fondée sur des données probantesles gens qui sirotaient du thé tulsi quotidiennement réduire de moitié leur réaction au stress après quatre semaines. De plus, ils ont vu leur niveau d’épuisement chronique chuter jusqu’à 78 % après six semaines. (Cliquez pour en savoir plus bienfaits du basilic sacré pour la santé.)

4. Placez une main sur votre cœur

« Les techniques de réduction du stress telles que la méditation, le yoga et les exercices de respiration profonde, ainsi que le fait de prendre du temps pour se détendre quotidiennement et des passe-temps qui réduisent le stress, sont souvent recommandés pour soutenir la santé des surrénales », explique le Dr Lam. Cela dit, il est plus important que de choisir une stratégie suggérée par d’autres personnes, c’est d’en trouver une qui vous plaise. « Vous devez trouver quelque chose que vous aimez, sinon vous ne le faites pas », dit Pick. “Tout ce qui vous aide à sortir de cet état de panique, de cet état d’excitation élevé, peut être bénéfique.”

Une astuce à essayer : lorsque vous êtes tendu, placez votre main sur votre cœur et concentrez-vous sur des respirations lentes et profondes. Concentrez-vous sur la sensation d’oxygène entrant dans vos poumons et sur la chaleur de votre main. Une étude en Psychoneuroendocrinologie globale j’ai trouvé ce type de contact auto-apaisant diminue vos hormones de combat ou de fuite encore plus rapide que de recevoir un câlin chaleureux d’un être cher. (Cliquez pour un accès facile Méditation de pleine conscience de 5 minutes cela aidera à réduire le stress.)

5. Partez en balade

La marche pourrait très bien être votre moyen préféré pour soulager le stress. Et si c’est le cas, vous pouvez bénéficier du double des avantages. Une étude dans le Journal scandinave de médecine et de science du sport suggère qu’une promenade tranquille de 30 minutes à midi suffit pour réduire le stress et augmenter la positivité pour le reste de la journée. De plus, le Dr Lam recommande un exercice régulier et modéré, comme la marche, comme moyen de rééquilibrer la production hormonale.

Tim Robberts/Getty

6. Ajouter ce Vitamine B

Vitamines B, notamment vitamine B5 (ou acide pantothénique), sont essentiels à la santé des surrénales, explique le Dr Lam. Il a été démontré que la vitamine B5, en particulier, améliore la fonction surrénale et guérit les surrénales lentes. Une étude dans le Bulletin Biologique et Pharmaceutique ont découvert que les personnes ayant reçu de l’acide pantothénique avaient des taux plus élevés d’hormones surrénales et avaient sensibilité surrénalienne plus élevée à des situations stressantes. Vous pouvez bénéficier des bienfaits en prenant 200 à 400 mg. d’acide pantothénique par jour. Un à essayer : l’acide pantothénique Nature’s Way (Acheter sur iHerb, 10,89 $).

7. Savourez les patates douces

Pour les personnes souffrant de fatigue surrénalienne, leur taux de glucose est déjà quelque peu dérégulé, note Pick. C’est pourquoi elle recommande de choisir des aliments riches en glucides complexes et en fibres, comme les patates douces, les courges d’hiver et les grains entiers. Elle conseille également de sauter des aliments comme les pâtes, les pommes de terre blanches et les glucides transformés. Cela équilibre votre glycémie pour limiter les sautes d’énergie et d’humeur. Et n’hésitez pas à consommer ces glucides meilleurs pour la santé : une étude publiée dans la revue Nutriments ont constaté que parmi les personnes suivant un régime alimentaire sain et complet, celles qui consommaient le plus de glucides sous forme de grains entiers, de légumes et de fruits avaient le plus niveaux les plus bas de cortisol. (Cliquez pour en savoir plus bienfaits des patates douces pour la santé.)

Pour d’autres façons de guérir vos surrénales :

